Sono 35 le sfide con i toscani giocate al ’Picco’ (e non solo). Aquile in svantaggio nei precedenti più recenti. Il doppio sigillo di Guidetti sull’ultima vittoria

La prima vittoria del Pisa sul campo dello Spezia risale al 28 ottobre 1923 (1-4) in Prima divisione. L’ultima dello Spezia è invece datata febbraio 2005, in C1, con il 2-0 fissato dal bis di Guidetti (quell’anno il team spezzino conquistò la Coppa Italia di Serie C). In casa degli aquilotti, ma non solo al ’Picco’, sono 35 le sfide tra le due squadre: 18 le vittorie per i padroni di casa, soltanto 8 per i toscani e 9 i pareggi. Va considerato che lo Spezia, nelle ultime cinque gare contro i nerazzurri, ha sempre perso o pareggiato. Da ricordare anche la sconfitta più amara, lo 0-2 a tavolino nel gennaio 1999, dopo che la gara fu sospesa per il continuo lancio di oggetti (in particolare dalla gradinata, uno colpi l’assistente dell’arbitro) da parte dei tifosi sprugolini (spostati in quel settore, per lasciare la curva Ferrovia ai pisani...), una brutta parentesi nella storia dei confronti tra le due compagini.

L’ultimo gol del Pisa in trasferta contro lo Spezia risale al 29 giugno 2020, in Serie B, quando Michele Marconi realizzò una doppietta decisiva nella vittoria per 2-1, dopo il vantaggio spezzino segnato da Gyasi. Quel k.o. non pregiudicò, però, ai ragazzi di mister Vincenzo Italiano di salire poi in Serie A. Una curiosità: sulla panchina pisana sedeva Luca D’Angelo, attuale allenatore dello Spezia. Quel successo del 2020 fu dedicato dal presidente dei toscani Corrado al tifoso Maurizio Alberti, scomparso proprio alla Spezia l’8 febbraio 1999, dopo un malore allo stadio durante Spezia-Pisa del 24 gennaio. L’ultima volta, invece, si giocò a Cesena, con lo stadio Picco ancora non disponibile e finì 0-0. Era l’8 ottobre 2023, nello scorso campionato, e sulla panchina spezzina c’era Massimiliano Alvini, che schierò, con schema 3-4-1-2, Zoet; Amian, Muhl, Nikolaou; Elia (21’ st Cassata), S. Esposito, Bandinelli (30’ st Zurkowski), Reca; Kouda (51’ st Ekdal); P. Esposito (21’ st Moro), Antonucci (30’ st Verde); in panchina sono rimasti Zovko, Moutinho, Serpe, Cipot, Krollis, Corradini, Gelashvili. Quel giorno lo Spezia colpì una traversa, il Pisa due pali, ma fu soprattutto il portiere ospite Nicolas a non permettere agli aquilotti di sfatare il tabù del Manuzzi.

Marco Magi