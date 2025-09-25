SPEZIA A TESTA ALTA. Aquile fuori dalla Coppa ma solo ai calci di rigore

2

SPEZIA

2

(6-5 dopo i calci di rigore)

(3-5-2): Suzuki; Delprato (46’ Circati), Troilo, Ndiaye; Britschgi, Ordonez, Estevez (70’ Keita), Sorensen (46’ Plicco), Lovik; Benedyczak (73’ Cutrone), Pellegrino (79’ Bernabè). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Almqvist, Valeri, Begic, Oristanio, Trabucchi, D’Intino, Cardinali, Mikolajewski. All.: Cuesta.

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Onofri (79’ Soleri), Cistana, Jack; Vignali (70’ Candela), Cassata (57’ Kouda), Nagy, Comotto, Aurelio; Artistico (57’ Lapadula), Vlahovic. A disposizione: Mascardi, Loria, Esposito, Di Serio, Mateju, Hristov, Lorenzelli. All.: D’Angelo.

Arbitro: Mucera di Palermo, assistenti Palermo e Santarossa.

Marcatori: 26’ Britschgi, 44’ Aurelio, 45’ Pellegrino, 83’ Lapadula.

Rigori: Soleri (parato), Cutrone (gol), Kouda (gol), Ndiaye (gol), Vlahovic (gol), Bernabè (gol), Lapadula (alto), Circati (parato), Jack (gol),Ordóñez (gol).

Note: spettatori 3428 dei quali 300 dalla Spezia. Ammonito Jack, espulso al 75’ Plicco. Angoli 4-3.

Lo Spezia esce a testa alta dalla sfida di Coppa Italia contro il Parma, eliminato solo ai calci di rigore, dopo il 2 a 2 ai tempi regolamentari. Fatali gli errori dal dischetto di Soleri e Lapadula. Resta sullo sfondo la discreta prova dei bianchi, specie nella ripresa con gli ingressi di Kouda e Lapadula. Mister D’Angelo opta per un ampio turn-over, presentando Sarr a guardia dei pali, Onofri, Cistana e Jack sulla linea difensiva, Vignali e Aurelio a supporto sugli esterni, Nagy in cabina di regia affiancato da Cassata e Comotto, Vlahovic e Artistico terminali offensivi. Assenti gli infortunati Bandinelli e Cassata, nonché Wisniewski rimasto a Spezia perché non al meglio.

La cronaca. Al 24’ Artistico, ben lanciato da Cassata in profondità, si vede anticipare dal portiere Suzuki. Sul capovolgimento di fronte, al 26’, i padroni di casa passano in vantaggio: su azione di calcio d’angolo, Cistana respinge la sfera al limite dell’area, irrompe Britschgi che di interno destro indirizza la sfera all’angolino. Alla mezz’ora Sarr, il migliore tra gli Aquilotti, al suo esordio stagionale, si esibisce in una super parata sul colpo di testa destinato al sette di Benedyczyak. Lo stesso portiere italo-senegalese, al 41’, è bravo a deviare in angolo sul fendente da fuori dell’ex Estevez. Passa un giro di lancette e i trecento tifosi aquilotti esplodono di gioia per il gol di tapin di Aurelio, bravissimo a inserirsi nelle maglie difensive gialloblù.

Neanche il tempo di assaporare il vantaggio che i ducali vanno di nuovo in gol: Sarr si supera sul tiro ravvicinato di Ndiaye, sulla ribattuta Benedyczak offre un assist a Pellegrino che, lasciato solo al centro dell’area, non ha problemi a insaccare di testa.

Nella ripresa, al 62’ ci prova il motivatissimo Lapadula con un tiro al volo parato da Suzuki. Al 75’ Kouda serve un pallone d’oro per Vlahovic che spreca tirando debolmente. Non si fa, invece, trovare impreparato Lapadula all’80’, bravissimo a intercettare un tiro-cross di Comotto e a indirizzare la sfera all’angolino. Segue l’eliminazione dei bianchi ai calci di rigore con gli errori di Soleri e Lapadula.

Fabio Bernardini