Spezia attento, il Palermo si è rinforzato: "Servirà una prestazione di alto livello"

Con due assenti certi e l’ambizione di non fermare un percorso che macina chilometri... in classifica, lo Spezia (da ieri proprietà di Fc32, come riferiamo in altra parte della cronaca) è pronto ad affrontare il Palermo domani 15 al Picco. La squadra sta bene, assicura Luca D’Angelo, che rileva due non convocabili (Nagy e Soleri) oltre a qualche giocatore con qualche problemino fisico che sarà valutato oggi durante la rifinitura.

Che approccio servirà col Palermo?

"Attento, perché affrontiamo una formazione importante. I numeri dicono che è una delle squadre che tira di più e subisce meno tiri. Vanta una rosa completa, rinforzata da tre acquisti che arrivano dalla A. Se vorremo vincere servirà un prestazione da Spezia".

Che tipo di partita si aspetta?

"Il Palermo è molto incisivo quando riparte, perché ha capacità tecniche elevate. Dovremo essere bravi e molto svegli nelle situazioni di nostro possesso palla. La sua forza è quella, oltre che sui calci piazzati".

Una certa continuità nel segnare i suoi ormai ce l’hanno.

"Siamo una delle squadre che ha una delle percentuali più alte di azioni offensive, questo a prescindere che si segni su calcio da fermo o su azione".

Tifosi ancora l’arma in più?

"Il loro apporto è importante. Erano tanti anche a Cittadella e saranno tantissimi domenica. È fondamentale per l’avversario quando i tifosi sostengono la squadra di casa, in uno stadio che si presta benissimo al gioco del calcio".

Come la vede in attacco la coppia Lapadula-Esposito?

"Lapadula è molto forte, lo conosco bene perché l’ho incontrato diverse volte da avversario, lui in campo e io in panchina. Ha personalità, ed è stato un grande acquisto da parte della nostra società. Lo vedo bene accanto a tutti i nostri attaccanti, non solo con Pio Esposito".

Rispetto all’andata i rosanero, unici col Bari a battere lo Spezia, hanno un modulo simile al vostro

"Abbiamo, però, caratteristiche differenti, soprattutto nei centrocampisti. Inutile ripeterlo, le partite di Serie B sono comunque tutte difficili".

Terminato il mercato, come lo valuta?

"Sono soddisfatto perché oltre all’arrivo di Chichizola e Lapadula, abbiamo tenuto tutti i elementi. Palermo, Cremonese e Sassuolo si sono rinforzati, il Pisa ha addirittura comprato 4 giocatori di buonissima fattura".

A proposito: ha voluto lei che rimanesse Djankpata?

"È un calciatore dalle buonissime qualità, un po’ indietro fisicamente, ma molto predisposto al lavoro. Sono convinto che dal ritiro del prossimo anno potrà essere tra i 18-20 titolari".

Marco Magi