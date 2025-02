Spezia, caccia al biglietto. Picco verso il ’sold out’ per la sfida col Palermo

Il mercato invernale si è chiuso ieri a mezzanotte. Al momento di andare in stampa non si registravano novità in entrata per lo Spezia, né per ciò che riguarda il difensore centrale, né per l’attaccante Alessandro Seghetti del Perugia, ma solo una trattativa serrata con la Juventus per la cessione di Niccolò Bertola. Il ds Stefano Melissano, ieri a Milano insieme all’ad Andrea Gazzoli, ha cercato di piazzare in extremis il forte difensore carrarese alla Juventus, ma i tempi ristrettissimi per la sostituzione dello stesso giocatore hanno complicato la concretizzazione dell’operazione. Salvo impronosticabili ‘riaperture’ dell’affare last minute, il difensore centrale resterà, dunque, allo Spezia fino al termine della stagione, con la possibilità per lui di firmare, già da oggi, con qualsiasi club.

Nel consuntivo di questo mercato il giudizio non può che essere positivo perché sono arrivati il portiere Chichizola (contratto fino a giugno 2025, con opzione di rinnovo) e l’attaccante Lapadula (contratto fino a giugno 2026). Ed è stato mantenuto intatto il gruppo aquilotto, senza alcuna cessione illustre. Nulla da fare per Salva Ferrer alla formazione tedesca del Braunschweiger. Melissano ha, invece, piazzato due giovani di proprietà: Niccolò Lari è passato a titolo definitivo alla Vis Pesaro con diritto di recompera, mentre l’attaccante Riccardo Di Giorgio, impiegato da mister Terzi nella Primavera aquilotta, è stato dirottato in prestito secco al Sestri Levante in Serie C.

L’attaccante Raimonds Krollis è rientrato alla base dal prestito alla Triestina, per poi essere ceduto allo Slovan Liberec. Il ds aquilotto spiegherà, più nel dettaglio, nel corso della conferenza stampa odierna di presentazione di Gianluca Lapadula, le strategie che hanno contraddistinto il mercato invernale del club bianco. Da chiarire il ruolo avuto dalla nuova proprietà nelle battute finali di questa sessione. Closing che dovrebbe materializzarsi venerdì prossimo, in uno studio notarile di Milano. I Platek, dopo il comunicato di smentita della cessione societaria dello scorso 15 gennaio, è prevedibile saluteranno i tifosi per mezzo di un ultimo messaggio ufficiale.

Ieri è partita la prevendita per il match di domenica tra lo Spezia e il Palermo. Prezzi, anche in questa occasione, popolari e senza limitazioni. Attesi sugli spalti del ‘Picco’ oltre 10mila spettatori, con ennesimo sold out della curva Ferrovia la cui copertura sarà completata per la prossima gara casalinga contro il Catanzaro. Vignali sarà sicuramente recuperato per il match contro i rosanero, assenti Nagy, Sarr e Soleri.

