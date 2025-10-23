Spezia, calci piazzati come un boomerang. Da ’arma letale’ a... pericolo numero uno

Finito il tempo delle parole (alcune non dette), ora è il momento dei fatti. Quanto questo passaggio possa realmente concretizzarsi è materia difficilissima da prevedere, stante il clima di precarietà tecnica in atto nello Spezia. Come uscire da questa situazione assurda e difficilissima, che sta determinando tensioni crescenti in seno alla tifoseria, è esercizio che anche tecnici navigati fanno fatica a trovare. Di fatto, sotto il cielo plumbeo di Follo, c’è un allenatore delegittimato domenica dalla società, che cerca di ricompattare un gruppo ripiegato su se stesso, incapace di reagire alle avversità, bloccato dalle tensioni, non certo favorito dagli ultimi accadimenti all’insegna dell’incertezza. Occorrerebbe la famosa ‘cazzimma’, fino ad ora emersa in modo più evidente solo a Empoli e Reggio Emilia, poco pervenuta nei match restanti, specie al ‘Picco’ dove pare essere subentrata una sindrome da prestazione, quasi le inevitabili pressioni provenienti dagli spalti siano prevalenti sui giocatori rispetto al calore e al trasporto dei tifosi.

Che si debba lavorare sulla serenità dei protagonisti lo si è percepito in concomitanza alle cinque sconfitte patite controllo Carrarese, Venezia, Juve Stabia, Palermo e Cesena, con la squadra incapace di reagire alle reti subite, in apnea psicologica quando ha incassato un gol. Segnale evidente di una fragilità psicologica, così come sono palesi i deficit di concentrazione nei nove gol subiti su calci piazzati (70 per cento). A ciò si aggiungano i limiti tecnici di una squadra più debole rispetto alla scorsa stagione dopo le partenze di Pio, Elia, Bertola, Degli Innocenti, Reca. Nell’attacco anemico, il peggiore del campionato con 5 reti realizzate, il solo Lapadula, che tra l’altro sarebbe dovuto partire, sta dimostrando efficacia realizzativa. A centrocampo è evidente la mancanza di una mezzala di qualità, stante la partenza di Degli Innocenti, le condizioni non ottimali di Zurkowski (recupero lungo) e i pochi input virtuosi di Kouda.

In difesa c’è un calo generalizzato di rendimento nei singoli: emblematiche le ultime performances non esaltanti di Wisniewski, al pari di quelle di Cistana, Candela e Beruatto. Il centinaio di tifosi aquilotti che saranno sugli spalti del ‘Partenio’, sabato (partita ieri la prevendita sul circuito Go2) hanno contezza dei problemi esistenti, al pari delle difficoltà nel risolverli, ma continuano ad avere fiducia in un colpo di coda vincente, magari nel segno della fortuna, che possa in primis ridare un po’ di serenità a un complesso impaurito e poi un maggiore coraggio nelle giocate. Quattro gli assenti a Avellino: Zurkowski, Bandinelli, Comotto e Artistico; nelle fila degli irpini out D’Andrea, Favilli, Insigne, potrebbe rientrare tra i convocati Tutino. Il match sarà diretto da Daniele Perenzoni di Rovereto.

Fabio Bernardini