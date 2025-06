Spezia Calcio: Melissano valuta Gabriele Artistico e altre opzioni di mercato

Non c’è solo Gabriele Artistico nel mirino dello Spezia. L’attaccante in forza alla Lazio è un prospetto di assoluto valore, un uomo da ‘Picco’ per temperamento e qualità realizzative, ma il ds Stefano Melissano sta sondando anche altre opzioni. Su Artistico hanno messo gli occhi la Reggiana e, soprattutto l’Avellino (gli irpini stanno trattando anche un altro atleta laziale), lo Spezia è vigile e pronto a calare l’offerta. Ma ha pronto anche un piano alternativo che porta a un attaccante esperto per la categoria. Non Manuel De Luca della Cremonese o Massimo Coda della Samp. Poche le possibilità, allo stato attuale, come già abbiamo evidenziato nell’edizione di ieri, di arrivare allo spezzino Samuele Mulattieri, in primis per l’elevato ingaggio del giocatore, lontano dai parametri dello Spezia, ma anche per la sua volontà di rapportarsi con la Serie A. Il mercato, specie nelle fasi finali, è dinamico e potrebbe determinare una convergenza di vedute, al momento lontane. Difficile, allo stato attuale, arrivare anche all’esterno sinistro Pietro Beruatto del Pisa, per l’elevato costo del cartellino. Non è negli obiettivi dello Spezia l’ex aquilotto Simone Bastoni. Tutta da sviluppare l’idea che porta all’ex capitano Giulio Maggiore che allo Spezia non dispiacerebbe affatto, visto che sarebbe il sostituto ideale di Rachid Kouda. Ma anche in questo caso devono incastrarsi una serie di cose, in primis la rescissione del contratto che lega il centrocampista spezzino alla Salernitana e l’accordo con il club bianco di spalmare l’elevato ingaggio nel corso di più anni. Situazione embrionale, in attesa di sviluppi.

Del resto, allo stato attuale, il mercato è in una fase preliminare, anche se il ds Melissano ha già ben chiaro gli obiettivi da perseguire sia in entrata che in uscita. In porta piena fiducia a Sarr e Mascardi; se, come pare, Chichizola e Crespi partiranno per altri lidi, ci sarà da reclutare un portiere. In difesa, l’addio di Bertola e quello probabile di Wisniewski (pressing del Palermo e dell’Udinese, valutazione intorno ai 4 milioni di euro), imporranno gli acquisti di due top per la categoria. A centrocampo ’balla’ la posizione di Salvatore Esposito, al quale la Serie A non è certo indifferente, ma che in corso d’opera potrebbe anche pensare di restare, visto la permanenza di mister D’Angelo. Sul fronte offensivo, al momento sono reclutati Lapadula, Di Serio, Soleri e Colak, quest’ultimo in odore di cessione, ma non prima di aver trovato un degno sostituto. Nel mezzo restano da piazzare gli esuberi, Moutinho (ha richieste in Polonia), Zurkowski e Antonucci.

Fabio Bernardini