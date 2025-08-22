Spezia-Carrarese da ’tutto esaurito’. Aquile, derby col morale alle stelle

Sarà un ‘Picco’ tutto esaurito per il derby Spezia-Carrarese, in programma domenica alle 19. Ieri, presi d’assalto i punti vendita per accapparrarsi gli ultimissimi biglietti di gradinata (messe in vendita anche le prime file) e curva Piscina, con la tribuna già full. Bruciati, dunque, i 3899 biglietti a disposizione degli spezzini, derivanti dalla differenza tra la capienza riservata ai supporter locali, pari a 10773 spettatori (il ‘Picco’ può ospitare complessivamente 12244 tifosi, il settore ospite è di 1471 posti), al netto dei 6874 abbonati. Previsto, come sempre, un tifo caldissimo da parte della Curva Ferrovia e dell’intero stadio, ivi compresa la Piscina. Saranno, invece, pochi i tifosi della Carrarese al seguito, visto che gli ultras marmiferi hanno deciso di disertare la trasferta, perché in disaccordo con l’obbligo della tessera del tifoso. In tribuna ci sarà il presidente aquilotto Charlie Stillitano.

Sul fronte tecnico, lo Spezia si presenterà all’appuntamento con il morale alto dopo la vittoria contro la Samp, in Coppa Italia, ma con defezioni importanti visto che mancheranno Bandinelli, Vignali e Sarr, quest’ultimo sostituito dal carrarese doc Mascardi. Non sarà, inoltre, del match Vlahovic; non ancora in condizioni ottimali Cassata e Zurkowski. Fondamentale sarà l’approccio alla gara da parte dei bianchi, all’insegna del temperamento, agonismo e coraggio, sospinti da un pubblico eccezionale. Il tutto resettando lo scorso campionato che ha visto lo Spezia vincere entrambi i derby, rifilando ben otto gol agli apuani e incassandone solo due.

A livello di formazione, davanti a Mascardi, ci sarà il ritorno al centro della difesa di capitan Hristov, con Wisniewski e Mateju ai lati, Candela e Aurelio sulle fasce. In cabina di regia Esposito, conferma, con ai lati Nagy e Kouda. In attacco si va verso la conferma della coppia Di Serio-Artistico. Non saranno sicuramente convocati Cugnata, Serpe, Verde e Colak, fuori dal progetto tecnico in modo definitivo, i cui sfumati trasferimenti a club stranieri stanno condizionando non poco il mercato in entrata. Una bella boccata di ossigeno ai conti è arrivata dalla cessione di Antonucci al Bari in prestito con diritto di riscatto fissato in 800mila euro. Ceduto anche Crespi al Kallithea Athens. Ma serve altro, non escludendo le cessioni di Zurkowski e Lapadula (Pescara). Oggi o domani ci sarà l’ufficializzazione dell’ingaggio del portiere Loria dal Pisa, in prestito con diritto di riscatto fissato in 500mila euro. Melissano è, poi, in pressing con la Cremonese per ottenere il prestito dell’esterno Sernicola. Sfumati Beruatto e Pieragnolo. Restano calde le trattative per Maggiore (Salernitana), che sarebbe disposto a spalmarsi l’ingaggio pur di tornare e Cittadini (Atalanta). Infine, prima del match contro il Catanzaro sarà premiato Max Guidetti, che entrerà nella ’Hall of fame’ dello Spezia.

Fabio Bernardini