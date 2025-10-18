Spezia-Cesena 1-2: il vantaggio di Lapadula viene ribaltato da Frabotta

La Spezia, 18 ottobre 2025 – Ancora un ko per lo Spezia che viene battuto al Picco – ed è la quarta volta in casa – dal Cesena. Aquilotti sempre più ultimi, con soli 3 punti in 8 gare: dopo il vantaggio di Lapadula, ci pensa Frabotta a ribaltare il risultato. Per i romagnoli è la quarta vittoria esterna stagionale.

Non passano neanche 4 minuti e lo Spezia va avanti, sul cross di Aurelio al centro non ci arriva Soleri, mentre sbuca Lapadula tra due difensori e la tocca dentro sotto porta. È l'1-0. Poi

Rapidissimo il contropiede con cui il Cesena al 23' fa tremare lo Spezia, con Shpendi che innesca Blesa il cui tiro sull'uscita di Sarr (che poi lo travolge con veemenza) va a finire contro il palo e poi la difesa aquilotta libera. Si divora poi il gol Francesconi, calciando alto da centro area al 27', mentre dall'altra parte un'azione prolungata porta al tiro Nagy, con respinta della difesa ospite. Rischia invece l'autogol Mateju, sulla conclusione di Frabotta che va sul fondo ma onn di molto al 36'. Sul successivo angolo di Castagnetti, il Cesena pareggia: torre di Ciofi e Frabotta si infila e la tocca dentro da un passo. È l'1-1. Ma il primo tempo non finisce qui: sulla punizione di Castagnetti, ancora Frabotta che si sistema il pallone e calcia dal limite dove Sarr non riesce ad arrivare. È l'1-2.

Dopo l'intervallo subito fuori Kouda e dentro al suo posto Vignali. Vicinissimo al gol però ci vanno al 18' ancora i cesenati, ma Blesa non arriva di un soffio sul bel cross di Frabotta dalla sinistra. Dopo il colpo di testa di Hristov di poco alto sul corner di Esposito al 20', al 21' Shpendi tira alto, poi la sua conclusione al 22' viene parata facile da Sarr. Sul calcio di punizione di Esposito non troppo angolato, vola Klinsmann a deviare in corner, mentre proprio al 98' il calcio piazzato del centrocampista trova la bella parata del portiere a deviare in corner, che non viene battuto. Triplice fischio.

Spezia-Cesena 1-2

PRIMO TEMPO 1-2

SPEZIA (4-3-1-2): Sarr; Mateju, Hristov, Wisniewski, Aurelio (18' st Beruatto); Kouda (1' st Vignali), Nagy (38' st Di Serio), Cassata (18' st Candelari); Esposito; Soleri (26' st Vlahovic), Lapadula. A disp. Mascardi, Loria, Jack, Cistana, Candela, Onofri, Lorenzelli. All. D'Angelo.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (38' st Guidi), Berti, Castagnetti, Francesconi (28' st Adamo), Frabotta; Blesa, Shpendi (38' st Diao). A disp. Fontana, Ferretti, Arrigoni, Celia, Amoran, Piacentini, Bertaccini, Tosku. All. Mignani.

Arbitro: Calzavara di Varese (assistenti Niedda di Ozieri e Zanellati di Seregno, quarto uomo Perenzoni di Rovereto; Var Volpi di Arezzo, Avar Maresca di Napoli).

Marcatori: 4' pt Lapadula (S), 38' pt e 46' pt Frabotta (C).