Spezia, colpo di scena: D'Angelo allena a Follo e rimane. Si arena l'accordo con Pagliuca

La Spezia, 20 ottobre 2025 – Quando il destino di Luca D'Angelo sulla panchina dello Spezia sembrava ormai segnato, ecco l'imprevisto. Il sostituto designato, ovvero Guido Pagliuca, con cui si era trovato inizialmente un accordo (che doveva poi incrociarsi con l'intesa con l'Empoli per la rescissione, dopo il suo recente esonero dai toscani), non ha firmato il contratto che lo avrebbe legato fino a giugno al club aquilotto (con rinnovo automatico in caso di salvezza). Pare che l'accordo sia saltato perché il nuovo tecnico non abbia deciso di accettare di rinunciare ad un proprio staff, acquisendo 'd'ufficio' quello già presente, compreso l'allenatore in seconda.

Tutto è parso (quasi) chiaro quando alle 14 circa D'Angelo si è presentato al campo di allenamento di Follo, per dirigere il gruppo nel training delle 15. Sicuramente doveroso visto che non era stato ufficialmente esonerato, ma soltanto, pare, 'allertato'. Non sappiamo con che stato d'animo l'abbia fatto, però, ha sicuramente svolto il lavoro nel migliore dei modi, proiettato anche nel futuro più vicino, ovvero la trasferta di Avellino. Visto l'andamento della situazione, pare che nella sfida in Campania, salvo imprevisti dell'ultim'ora, sarà ancora D'Angelo a sedersi sulla panchina spezzina. E poi? Si vedrà. Certo, molto dipenderà dall'esito del match. Naturalmente, se qualcosa non cambierà in queste ore. Ormai ci siamo abituati ai colpi di scena.

Marco Magi