Spezia-Cosenza 3-1: vittoria tranquilla e terzo posto garantito

La Spezia, 13 maggio 2025 – Una vittoria che serviva, quella dello Spezia contro il Cosenza, fanalino di coda della Serie B e già retrocesso. Chiude così a 66 punti il team di D'Angelo la sua regular season e al terzo posto. Tre gol nel primo tempo per mettere in cassaforte la sfida, poi un secondo tempo più blando e il Cosenza accorcia. Lo Spezia affronterà nelle semifinali playoff, il 21 e il 25 maggio, la vincente della sfida preliminare tra Catanzaro e Cesena.

Parte forte il Cosenza, comunque, già al fischio iniziale e dopo una palla persa dallo Spezia, il cross di Cimino finisce però tra le braccia di Gori dopo 1 minuto. Poi al 9', un buon contropiede ospite, ma il lancio verso Kouan è fuori misura. Lo Spezia mantiene il pallino del gioco e al 14' la sblocca: Elia cede a Pio Esposito che crossa al centro, dove Lapadula tenta una rovesciata senza riuscirci, così il pallone torna ad Elia il cui rasoterra s'insacca nell'angolino. È l'1-0.

Sfiora il raddoppio lo Spezia al 23', con il tiro di Elia da fuori area, con palla che tocca la schiena di Venturi e finisce sul fondo non di molto. Controllata da Gori la conclusione di Gargiulo da oltre 25 metri al 28', poi il raddoppio un minuto più tardi con Kouda che raccoglie il cross dalla destra di Vignali. Al 32' il colpo di testa di Gargiulo viene deviato in angolo mentre Cimino non ci arriva, poi ci riprova concludendo verso Gori, ma il portiere respinge. Bella parata di Vettorel sul tiro di Vignali aal 45' poi però su un tiro cross di Kouda tocca in area con la mano larga Ricci e così l'arbitro, su segnalazione del Var assegna il calcio di rigore che Pio Esposito realizza spiazzando il portiere. È il 3-0 e si tratta del suo 17° gol personale.

Dopo l'intervallo nessun cambio e passati 30 secondi il colpo di testa di Cimino sorvola la traversa. Passano tre minuti e Artistico fa 3-1, tocca facile sotto porta sul cross di Cimino. Si gira poi bene Artistico davanti a Hristov e con un gran destro colpisce la traversa all'11'. Spreca Pio Esposito al 28' sul bel passaggio di Di Serio a centro area, poi c'è l'ingresso di Ferrer, che ritrova il campo dopo oltre un anno e mezzo. Un grande applauso per lui, se lo merita e salva pure un gol su D'Orazio pronto al tap-in. Lo Spezia è terzo e riceve gli applausi sotto la Ferrovia.

SPEZIA-COSENZA 3-1, IL TABELLINO

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, P. Hristov, Mateju; Vignali, Cassata (37' st Falcinelli), Nagy, Kouda (32' st Candelari), Elia (37' st Ferrer); P. Esposito, Lapadula (18' st Di Serio). A disp. Mascardi, Chichizola, Garzia, Colak, Bandinelli, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. All. D’Angelo.

COSENZA (3-4-2-1): Vettorel; Sgarbi, A. Hristov, Venturi (18' st Caporale); Cimino (18' st Ricciardi), Gargiulo (31' st Charlys), Kouan, Ricci (18' st D'Orazio); Florenzi, Rizzo Pinna; Artistico. A disp. Baldi, Fumagalli, Cruz, Ciervo, Novello, Kourfalidis, Contiero. All. Alvini.

Arbitro: Di Marco di Ciampino (assistenti Regattieri di Finale Emilia e Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, quarto uomo Picardi di Viareggio; Var Serra di Torino, Avar Longo di Paola).

Marcatori: 14' pt Elia (S), 29' pt Kouda (S), 48' pt P. Esposito (S) su rigore; 3' st Artistico (C).