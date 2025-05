Spezia-Cosenza: D'Angelo sfida i playoff senza Esposito, Ferrer torna in campo

Stessa partita, approccio diverso sulla stampa nazionale per Spezia-Cosenza. Secondo la Gazzetta "anche senza Salvatore Esposito, lo Spezia può vincere, è il messaggio che D’Angelo lancia agli avversari dei playoff, dopo il recente infortunio del centrocampista, che potrebbe tenerlo fuori". Il Corriere dello Sport sottolinea che "D’ Angelo non ha fatto turnover, anzi: ha mandato in campo tutti i titolari, rischiando anche il diffidato Nagy, segno tangibile di non voler lasciare niente al caso. I bianchi chiudono una stagione da record: mai nemmeno nell’anno della promozione in A, i punti erano stati così tanti".

Si parla anche di Pio Esposito che "ha tentato in più occasioni di arrivare ai 18 gol per agganciare Laurienté in vetta" e soprattutto di Salva Ferrer "tornato ad assaggiare il campo dopo 550 giorni, recuperato dopo il linfoma". Pagelle: il più generoso è Stadio-Corriere dello Sport, che assegna 7 a Hristov ed Esposito, con un 7,5 ad Elia. Da Tuttosport 7 a Esposito ed Elia, dalla Gazzetta solo a quest’ultimo.

Andrea Catalani