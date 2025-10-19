Spezia, crisi senza fine. Il Cesena fa festa al Picco. Aquile sempre più ultime

SPEZIA

1

CESENA

2

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski Hristov, Mateju, Kouda (46’ Vignali) Nagy (83’ Di Serio), Esposito, Cassata (63’ Candelari), Aurelio (63’ Beruatto), Soleri (71’ Vlahovic). Lapadula, A disp. Mascardi, Loria, Jack, Cistana, Candela, Onofri, Lorenzelli. All. D’Angelo

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Mangraviti Zaro, Ciofi; Ciervo (83’ Guidi), Francesconi (73’ Adamo), Castagnetti, Berti, Frabotta; Blesa, Shpendi (83’ Diao). A disp. Fontana, Ferretti, Arrigoni, Celia, Amoran, Piacentini, Bertaccini, Tosku. All. Mignani

Arbitro: Calzavara di Varese. Assistenti: Niedda di Ozieri e Zanellati di Seregno. Quarto uomo: Perenzoni di Rovereto. Var: Volpi di Arezzo. Avar: Maresca di Napoli

Reti: 4’ Lapadula, 38’, 46’ Frabotta

Note: Spettatori 8.369. Ammoniti Esposito, Klinsmann, Francesconi, Mangraviti, Castagnetti. Angoli: 6-4. Recupero: pt 2’, st 7’

La Spezia – Non è più soltanto l’ultimo posto in classifica a preoccupare, ma è l’incapacità dello Spezia di dimostrare una vera reazione a destare i maggiori pensieri. La sconfitta con il Cesena, la quinta della stagione, è solo la punta dell’iceberg di una situazione complicatissima. È mancata quella prova d’orgoglio tanto attesa dalla città e dal suo pubblico e che quasi inevitabilmente potrebbe portare con sé pesanti conseguenze, ovvero l’esonero di mister D’Angelo. Le defezioni iniziali di Comotto, per una contusione al polpaccio rimediata in nazionale, e di Artistico, tenuto a riposo per un fastidio muscolare accusato durante la rifinitura, non possono di certo giustificare questo ko. Un risultato difficilmente pronosticabile dopo un ottimo approccio e una partenza sprint degli aquilotti. Al 4’ Aurelio crossa in mezzo, Soleri non arriva sulla palla, ma lo fa Lapadula che si incunea tra i due difensori e trova la zampata vincente, punendo la sua ex squadra.

Il Cesena, nonostante lo shock, con buone ripartenze quasi tutte manovrate da Berti tenta di mettere in difficoltà gli avversari. Un traversone su corner con traiettoria insidiosa di Ciervo scalda i pugni di Sarr, mentre al 22’ Shpendi filtra per Blesa che in diagonale colpisce il palo. E poco dopo Francesconi spara altissimo da ottima posizione. Il pareggio è nell’aria ed arriva al 38’quando, su calcio d’angolo di Ciervo, Frabotta sbuca alle spalle dei difensori avversari e di testa mette in rete dopo la spizzata di Ciofi. Ancora una volta la retroguardia spezzina è stata poco reattiva, e sempre su palla inattiva ha palesato i propri evidenti limiti. Un marchio di fabbrica in una stagione finora disastrosa. I romagnoli danno l’impressione di essere più pimpanti e al primo minuto di recupero raddoppiano. L’ex esterno della Juventus, lasciato colpevolmente solo sugli sviluppi di una punizione calciata da Castagnetti, sigla la personale doppietta.

Il film della ripresa è più o meno sempre lo stesso. Tre volte Esposito, uno dei pochi a salvarsi in una serata da dimenticare, impegna Klinsmann, ma sono azioni isolate che non bastano a cambiare il risultato. La manovra aquilotta confusa e prevedile, i passaggi imprecisi e le idee poco chiare facilitano la vittoria della squadra di Mignani che, non faticando più di tanto, porta a casa un importante successo. Sprofondano invece sempre più in basso i ragazzi di D’Angelo che, a secco di vittorie, inevitabilmente a fine gara ricevono i fischi della Curva Ferrovia e vengono chiamati a un ennesimo, immediato confronto.

Ilaria Gallione