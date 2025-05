Spezia domina a Catanzaro: vittoria decisiva per i playoff

Spezia ineccepibile nel match di Catanzaro secondo tutti i quotidiani sportivi. Cominciamo dalla Gazzetta dello Sport: "Lo Spezia piazza una pesante ipteca sul passaggio del turno sbancando Catanzaro con un 2-0 che non lascia spazio a discussioni, la squadra di D’Angelo ha dominato su tutti i fronti e capitalizzato la propria superiorità con un grande avvio di ripresa. Di Serio ha segnato il gol che ha fatto traballare la resistenza dei calabresi, Pio Esposito l’ha definitivamente abbattuta. Lo Spezia ha tenuto in mano la partita per tutto il primo tempo. D’Angelo ha affiancato Di Serio a Pio Esposito in avanti e consegnato le le chiavi del 3-5-2 a Nagy. Lo Spezia ha pressato alto fin dall’inizio il Catanzaro e sul piano difensivo la mossa è stata pressoché perfetta". Secondo il Corriere dello Sport-Stadio "Spezia incerottato" che ad ogni modo "anche grazie alla stazza fisica dei suoi, conduce in sicurezza il tempo". Per Tuttosport "la squadra di D’Angelo ha interpretato la partita con maggiore determinazione, compattezza e lucidità, riuscendo a capitalizzare al meglio. Spezia che manda un segnale importante e prenota la finale playoff". Pagelle, Pio Esposito raggiunge il 7,5 sul Corriere e su Tuttosport, idem Di Serio sulla Gazzetta

Nella foto: Luca D’Angelo