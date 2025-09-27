Spezia, è l’ora di rialzarsi. Venezia tappa importante: "Migliorare la prestazione»

Saranno 400 i tifosi che coloreranno di bianco la Laguna di Venezia. D’obbligo per lo Spezia una prestazione gagliarda, nel tentativo di vincere e convincere al ‘Penzo’, emulando l’impresa realizzata, di questi tempi, nel 2021, dalla truppa di Thiago Motta. D’Angelo non ha nascosto le difficoltà del match contro gli arancioneroverdi di Stroppa, ribadendo al tempo stesso la fiducia nella sua squadra: "Il Venezia è una squadra forte, insieme al Palermo è la favorita per vincere il campionato. Noi dovremo andare in campo con la determinazione che ci hanno sempre contraddistinto, che fino ad ora non sono coincise con risultati e prestazioni. Nelle partite fino ad ora disputate non è mancata la fame, i miei giocatori non hanno la ‘pancia’ piena. Dobbiamo fare meglio, io sono ancora convinto che questa squadra possa fare buonissime cose". Una crescita che per D’Angelo deve avvenire, in primis, nella tenuta difensiva: "Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, stiamo facendo fatica. La nostra forza, da gennaio 2024 e nello scorso campionato, è stata proprio la difesa. Non a caso, nella scorsa stagione, siamo stati la migliore difesa del campionato. So che per qualcuno parlare di difendere meglio è aberrante, invece secondo me non prendere gol è importante". Sollecitato sulle criticità nei calci piazzati avversari, D’Angelo non si è nascosto: "È vero, ci stiamo lavorando, dobbiamo migliorare. Sappiamo quelli che sono i nostri deficit, il più evidente è che concediamo troppo palle gol. L’anno scorso difendevamo da squadra in modo eccezionale". Gli approfondimenti hanno riguardato anche la manovra: "Non si tratta di cambiare gli schemi, l’anno scorso giocavamo così e i gol li facevamo anche quando Pio non giocava, è capitato a Salerno e Brescia. Dobbiamo giocare meglio, il nostro problema in questo momento è complessivo, non è del singolo reparto".

Riguardo l’anemia degli attaccanti aquilotti e sul risveglio di Lapadula, il tecnico ha precisato: "Vlahovic è alla prima stagione in B, ci sta che abbia bisogno di un po’ di ambientamento, Artistico conosce la cadetteria per averla già disputata. Abbiamo 5 attaccanti con caratteristiche diverse, a Venezia avremo bisogno di un certo tipo di punte. Lapadula sta bene dal punto di vista atletico. E’ molto forte in area di rigore, lo dobbiamo sfruttare per le sue caratteristiche a seconda del tipo di gara". Per il match odierno mancheranno Bandinelli, Zurkowski e Candelari. Certa la conferma a guardia dei pali di Mascardi: "In questo momento è lui il titolare".

Fabio Bernardini