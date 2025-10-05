Spezia, è un’altra giornata storta. Anche il Palermo passa al ’Picco’. Ora la classifica si fa preoccupante

Spezia

1

Palermo

2

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski Cistana, Mateju (83’ Vlahovic); Vignali (63’ Candela), Kouda Esposito, Cassata (70’ Comotto), Aurelio (70’ Beruatto); Lapadula, Soleri (63’ Artistico). (A disp. Mascardi, Loria, Jack, Nagy, Di Serio, Candelari, Lorenzelli). All. D’Angelo

PALERMO (3-4-2-1): Joromen; Peda, Bani (22’ Diakitè, 46’ Gyasi), Veroli; Pierozzi, Gomes (83’ Giovane), Blin, Augello (70’ Bereszynski); Le Douaron, Palumbo (69’ Segre); Pohjampalo. (A disp. Avella, Pizzuto, Vasic, Giovane, Corona). All. Inzaghi

Arbitro: Marcenaro di Genova, assistenti: Zingarelli di Siena e Galimberti di Seregno. Quarto ufficiale di gara: Maccarini di Arezzo. Var: Prontera di Bologna. Avar: Del Giovane di Albano Laziale.

Reti: 42’ Pohjanpalo (P), 58’ Pierozzi (P), 89’ aut. Giovane (P)

Note: Spettatori 9.392. Ammoniti nello Spezia Mateju e nel Palermo Diakitè, Blin e Veroli. Angoli 5-5. Recupero: 3’, 5’.

LA SPEZIA – Sembra non avere fine il momento preoccupante dello Spezia che subisce la quarta sconfitta stagionale in sette giornate, contro un Palermo che al termine dei novanta minuti si dimostra decisamente più bravo in fase realizzativa. Alle Aquile non basta il veemente forcing finale per mettere a segno un’impresa come quella fatta nella scorsa stagione sempre al Picco contro i rosanero, raggiunto sul 2-2 con due gol nei minuti finali. La sfida è sin da subito veloce ed aperta a continui capovolgimenti di fronte tra due squadre scese in campo con l’obiettivo di aggiudicarsi l’intera posta in palio.

Per il primo brivido bisogna aspettare soltanto cinque minuti quando sugli sviluppi di un corner, Veroli calcia alto di sinistro, prima del colpo di testa di Pohjanpalo che termina a lato. All’8’ l’occasione più nitida è ancora dei siciliani con una conclusione insidiosa di Le Douaron che rimbalza sul corpo di Mateju e che costringe Sarr, spiazzato dalla deviazione, ad un gran intervento. La prima opportunità per gli aquilotti arriva al 13’ con l’incornata di Vignali, tornato a presiedere la fascia destra, ma il risultato non si sblocca. Il match si sviluppa a fasi alterne con le due formazioni che provano, sotto una pioggia fine, ma sempre più insistente, a gestire l’incontro, difendendo con attenzione e tentando di trovare gli spazi giusti per proporsi pericolosamente in avanti. Al 24’ Kouda centralmente impegna Joromen che si fa trovare pronto alla respinta. Il pubblico s’infiamma al 36’ quando Wisniewski apre bene per Aurelio che dal fondo rimette in mezzo, ma trova il tocco di Diakitè che libera, rischiando l’autogol.

Al 42’ arriva la doccia fredda per lo Spezia. Palumbo crossa verso Le Douaron che spizzica di testa verso l’implacabile Pohjanpalo bravo a stoppare, a girarsi e a trafiggere senza troppe difficoltà Sarr. Poche le occasioni create dai padroni di casa che, nonostante cerchino di impostare la propria manovra, non trovano i varchi giusti per infilare l’attenta difesa avversaria. Al 58’ Pierozzi in mezzo all’area salta indisturbato e di testa raddoppia. Gravi le colpe della squadra di D’Angelo che dimostra troppa leggerezza nel contrastare gli avversari. Salgono così a 11 le reti incassate dalla difesa locale che continua ad evidenziare troppe ombre. All’88’ il direttore di gara assegna un penalty agli spezzini per un tocco di mano di Blin. Dal dischetto Esposito fallisce malamente la più ghiotta delle opportunità, ma Lapadula si fa trovare pronto alla zampata vincente con la complicità della deviazione nella propria porta di Giovane. Un gol che rende meno pesante il risultato, ma che non cancella, nonostante un finale di gara riversato all’attacco e piuttosto concitato, un’altra pesantissima sconfitta che lascia lo Spezia nei bassifondi della classifica.

Ilaria Gallione