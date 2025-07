Spezia, Elia destinazione Palermo. Accordo con i rosanero a un passo. Nelle casse aquilotte 800mila euro

Il 4 giugno scorso, Salvatore Elia affidava a Instagram le sue amare considerazioni sull’esito nefasto dei play-off. Dopo aver parlato di "delusione e sconfitta difficile da metabolizzare" e "di un sogno che era di tutti nella testa e nel cuore", la chiosa rimandava alla sete di rivalsa: "Sarà un’estate lunga, ma bisogna recuperare le energie per ripartire ancora più forte. Ci vediamo presto". Righe, queste ultime, che non facevano presagire al suo addio, bensì alla voglia di riprovare l’impresa. A poco meno di un mese di distanza, il cambio di rotta con il giocatore pratese che, a breve, dovrebbe essere ufficializzato dal Palermo. Il corteggiamento del ds rosanero Carlo Osti ha convinto Elia ad accettare l’allettante offerta economica propostagli con ritocco dell’ingaggio. Anche il Venezia si è fatto sotto, ma il giocatore vuole il Palermo. Il ds aquilotto Stefano Melissano sta approfondendo con l’agente del forte esterno destro e il Palermo i termini dell’addio, in attesa che dal City Group arrivi l’ok per la cifra pattuita che dovrebbe portare nelle casse sociali dello Spezia poco più di 800mila euro, ovvero la metà del prezzo del cartellino, visto che all’Atalanta era stato garantito il cinquanta per cento sulla rivendita. Un introito che porterà benefici sull’indice di liquidità, una piccola plusvalenza e darà linfa vitale per conseguire altri obiettivi di mercato. Elia, che lo Spezia rigenerò in un momento delicato della sua carriera, dopo il grave infortunio patito al crociato del ginocchio destro proprio quando militava nel Palermo (nel 2023, il club di via Melara gli diede fiducia offrendo un contratto triennale), chiuderà la sua esperienza spezzina con 68 presenze, 3 gol e 5 assist. Con la partenza di Elia, Melissano, come anticipato, è già corso al riparo contattando lo spezzino Antonio Candela del Venezia, per il quale è forte la concorrenza dell’Empoli e dello stesso Valladolid. Melissano ha già approfondito i temi del ritorno del forte esterno a Spezia sia con il suo agente che con il Venezia dell’amico ds Antonelli, ma occorre far quadrare i conti.

Lo stesso ds aquilotto sta lavorando incessantemente per arrivare a ingaggiare l’attaccante Gabriele Artistico (2002) dalla Lazio entro questa settimana. Un ‘colpo’ che l’uomo di mercato pugliese ha costruito nei particolari, incassando in primis, il "sì" convinto del giocatore (contratto fino al 2028) ad accettare la destinazione Spezia, preferita a quelle di Catanzaro e Avellino, per poi trattare con la Lazio. La formula proposta dal sodalizio capitolino è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, mentre lo Spezia non disdegnerebbe un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati step, con l’idea di operare un investimento importante di prospettiva, dilazionabile a livello di cash. Nel mezzo una valutazione sul giocatore difficile da inquadrare allo stato attuale se non alla fine del prossimo campionato. Contestualmente, si continua a lavorare per il passaggio in maglia bianca, in prestito con diritto di riscatto, del difensore centrale dell’Atalanta Giorgio Cittadini, il quale ha espresso il suo pieno gradimento a giocare nello Spezia. Sul fronte uscite è di ieri la notizia di una richiesta del Bari per Lapadula. Non interessa Vergara.

Fabio Bernardini