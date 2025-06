"Spezia, grazie di tutto"

Con l’ufficializzazione del suo passaggio all’Udinese, l’ex difensore dello Spezia Nicolò Bertola ha affidato al suo profilo Instagram il suo saluto all’ambiente aquilotto, con una serie di fotografie della sua lunga militanza in maglia aquilotta sin dai Primi Calcio nel settore giovanile. "Non è facile scrivere queste parole. Ho indossato questa maglia per la maggior parte della mia vita – dice Bertola – Ho varcato i cancelli del campo la prima volta a 6 anni, con gli scarpini ancora nuovi e gli occhi pieni di sogni. E oggi, dopo 15 stagioni, scrivo questo messaggio con il cuore pieno di ricordi, consapevole che si chiude un capitolo importantissimo".

Il giocatore carrarese ha ripercorso le tappe significative del suo lungo cammino allo Spezia: "In questi anni ho vissuto di tutto: l’esordio, salvezze sofferte, sconfitte brucianti, allenamenti sotto la pioggia, trasferte infinite, abbracci dopo i gol. Ma soprattutto, ho trovato fratelli. Compagni veri. Persone con cui ho condiviso una passione che non si spegnerà mai. Ringrazio tutti: chi mi ha allenato, chi ha creduto in me, chi ha corso al mio fianco in campo e chi ha tifato per noi fuori. Questa squadra mi ha formato, non solo come calciatore, ma anche come persona". A seguire la chiosa: "È difficile lasciare, ma sento che è il momento giusto. Sarà impossibile dimenticarvi. Grazie per questi 15 anni. Vi porterò con me, ovunque andrò". Un addio che ha amareggiato non poco la società bianca, come dichiarato dallo stesso direttore sportivo Stefano Melissano.

"Un po’ di delusione c’è, ma bisogna capire il ragazzo che vive una situazione del genere per la prima volta e si trovi confuso nelle scelte". Nelle casse del club di via Melara non entrerà, infatti, neanche un euro in conseguenza del mancato rinnovo del contratto del giocatore (in scadenza a giugno 2025), che i dirigenti bianchi avevano sollecitato. Il mancato introito della cessione del giocatore ha generato una perdita economica di non poco conto nelle casse del club spezzino che sulla plusvalenza del ragazzo cresciuto nel settore giovanile aveva fatto affidamento. Bertola, che mister Thiago Motta fece esordire a centrocampo, il 14 maggio 2022, proprio a Udine, in una gara che regalò la salvezza matematica allo Spezia, chiude il suo percorso con la maglia bianca lasciando a referto 49 presenze, quattro gol e due assist. Il suo debutto in una gara ufficiale con l’Udinese sarà, ironia della sorte, contro la Carrarese (squadra della sua città) in Coppa Italia ad agosto

Fabio Bernardini