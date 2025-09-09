Spezia, i tifosi promuovono il mercato

I tifosi aquilotti, nonostante la delusione del primo giugno e un mercato low cost, promuovono i movimenti operati dal ds Melissano. Pensa positivo Marco Amendolia: "Al mercato dello Spezia assegno un bel 6,5 considerando il budget molto ridotto messo a disposizione di Melissano. Ottimo l’acquisto di Vlahovic dal quale ci aspettiamo molto in termini di gol, i veri ‘colpi’ sono le conferme di Esposito e dei componenti del reparto difensivo che, l’anno scorso, hanno fatto la differenza. Ho fiducia nel raggiungimento dei play off". Indice di gradimento più alto per Sandro Bucchioni: " Un voto? 7,5. Melissano si è mosso con pochissime risorse, con i condizionamenti legati agli ingaggi pesanti delle precedenti gestioni. Le mosse migliori sono state le conferme di Hristov e di Wisniewski, oltre al reintegro di Lapadula. Credo che per quest’anno occorra traguardare la salvezza, per poi ripartire l’anno prossimo con un programma d’investimento". Consensi anche nelle parole di Andrea Bianchi: "Mi pare che alla squadra manchi qualche giocatore di gamba, in grado di cambiare i ritmi. La perdita di Elia in questo senso è pesante. Credo che Vlahovic sia un’ottima idea, fiducia a Comotto, Beruatto e Candelari, sperando che Bandinelli e Aurelio recuperino presto. Assegno un bel 7 sulla fiducia, tenendo presente la necessità di rispettare il bilancio e i passi da gigante operati sul Picco. Mi auguro possano sbocciare talenti dal settore giovanile. Obiettivo play-off, non tutti gli anni si può avere con un Pio nei ranghi". Per il versiliese Federico Flora "è un mercato da 6,5, impreziosito da aver tenuto Salvatore Esposito e aver reintegrato Lapadula come quinta punta. Conquistiamo la salvezza e, a seguire, puntiamo ai play off". Ottimo il giudizio anche di Piero Casciaro: "Attribuisco un bel 7 perché i dirigenti sono riusciti a trattenere Wisniewski e Esposito e, in aggiunta, hanno preso dei giovani interessanti come Vlahovic e Comotto. Oltre a Cistana al posto di Bertola. Molto interessante può rivelarsi l’acquisto di Candela, peccato i mancati arrivi di Maggiore e Girma. Credo che la squadra possa lottare per un posto nei playoff". "Voto a Melissano 8 in quanto non e facile fare quello che ha fatto – il giudizio di Enrico Bancalari –. Comotto farà la differenza, come l’ha fatta Pio Esposito lo scorso anno. Speravo nel ritorno di Degli Innocenti. La squadra e competitiva, ma la Serie B è piena di incognite e turbolenze". Giudizio positivo a metà quello espresso da Alessandro Cozzani: "Un peccato il mancato arrivo di Maggiore, sarebbe stato un giocatore determinante, se il club avesse forzato il cordone della spesa avrebbe dato un segnale di ambizione. Aggiungo che anche la qualità di Verde sarebbe importante, che senso ha lasciarlo fuori lista? Comunque, nel complesso la squadra c’è, il mercato è stato condotto bene. Dispiace la mancata ciliegina sulla torta. È uno Spezia da salvezza tranquilla o ultimi posti play-off, sperando che Lapadula sia in sintonia con il gruppo e che dal settore giovanile arrivino giovani di qualità per raccogliere i frutti tra tre o quattro anni".

Fabio Bernardini