Spezia, il sogno continua. "Lotteremo fino alla fine anche contro la sfortuna»

"Grande amarezza per la sconfitta immeritata dello Spezia contro il Catanzaro, ma non molliamo, lotteremo fino alla fine per il sogno". I tifosi aquilotti non alzano bandiera bianca, pur recriminando per la sfortuna e le qualche direzione arbitrale nelle ultime partite: "Le Aquile hanno colpito il 18° palo da inizio stagione e l’arbitraggio di La Penna non ha convinto per nulla", più per la gestione disciplinare apparsa eccessivamente fiscale con la prima ammonizione dopo solo 20 secondi. Concetti ripresi da Gianluca Simoni: "La squadra c’è, il rammarico è la vittoria mancata. Può sembrare un paradosso nonostante la sconfitta, ma anche contro il Catanzaro i bianchi avrebbero meritato i tre punti. Arbitraggio troppo fiscale, inspiegabile non fischiare la punizione nel finale a Candelari. La promozione diretta si complica, ma non bisogna mollare, ci sono ancora undici partite. Purtroppo lo Spezia è la squadra più sfortunata del torneo, ha ’collezionato’ il 18° palo del campionato. Emozionante rivedere il ‘maestro’ Carpanesi, mi ha riportato indietro a bellissimi momenti". Gli fa eco Matteo Stefanini: "È mancata la precisione in attacco, specie di Lapadula, la cui espulsione è stata dettata dalla troppa voglia di fare. In funzione della mole di gioco prodotta lo Spezia concretizza meno di quanto meriterebbe. La partita è stata molto nervosa, gestita male dall’arbitro. Però non molliamo, cerchiamo di recuperare le energie mentali, in attesa del rientro di un giocatore determinante qual è Elia. Sette punti di svantaggio dal Pisa sono tanti, però abbiamo lo scontro diretto in casa, possiamo ancora dire la nostra". E’ amareggiato Mirko Tavera: "È uno Spezia sfortunatissimo, non avrebbe meritato assolutamente la sconfitta. Due punti accumulati nelle ultime tre partite, purtroppo, ci hanno fatto perdere una grande chance di distaccare la quarta in classifica, difficile rientrare nella lotta per la promozione diretta. Da tifoso non posso nascondere la mia amarezza per gli errori arbitrali all’Arena Garibaldi in Pisa-Juve Stabia e al ‘Picco’ nella partita dello Spezia. La direzione di La Penna non mi è per niente piaciuta con tutti quei cartellini comminati ai nostri giocatori. Da pelle d’oca rivedere Carpanesi". Chiude Alessandra Marinò: "Molta amarezza per la sconfitta, non siamo abituati a vedere perdere lo Spezia, specie al ‘Picco’. Non bisogna, però, mai perdersi d’animo, ci sono ancora undici partite, dobbiamo lottare tutti insieme, a partire dal match di Bolzano, per poi fare i conti dopo il derby. Al fianco delle Aquile, sempre e comunque".