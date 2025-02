Spezia, in attacco coppia da sogno. Esposito-Lapadula scaldano il Picco

Il ritorno di Pio Esposito al centro dell’attacco, l’esordio di Gianluca Lapadula al ‘Picco’. Il match Spezia-Palermo, in programma domenica alle 15 regalerà con ogni probabilità, al pubblico aquilotto, una coppia-gol da sogno. Pio Esposito, ormai un beniamino del popolo bianco con i suoi 11 gol all’attivo (uno in meno del capocannoniere del campionato di Serie B Pietro Iemmello), è pronto a riappropriarsi delle redini dell’attacco aquilotto apportando le qualità che porta in dote: forza fisica straripante, tecnica pregevole, fiuto del gol e la spensieratezza tipica dei suoi 19 anni. A tutto ciò si aggiunge un legame forte con la città, al punto da spingersi a dichiarare le sue ambizioni: "Sogno di riportare lo Spezia in Serie A". Quella massima serie che, se conquistata, potrebbe spingere l’Inter a prorogare la permanenza del nazionale Under 21 in riva al Golfo. Le relazioni su Pio da parte dell’ex ds dello Spezia Gianluca Andrissi, ora stimato osservatore dell’Inter, presente al ‘Picco’ anche nel match contro il Sassuolo, sono piene di note positive, a sintetizzare il cammino di predestinato dell’attaccante partenopeo. Al fianco di Esposito ci sarà un bomber di razza come Gianluca Lapadula, classe 1990, 187 gol in carriera, 59 dei quali realizzati in Serie B in 106 partite, conditi da 22 assist. Una ‘sentenza’ in Serie B con la sua classe sopraffina, il suo dinamismo e l’eccezionale propensione al gol. Un uomo con il calibro nel piede sinistro, capace di infiammare la folla con le sue dichiarazioni:

"Sono elettrizzato dall’idea di esordire al ‘Picco’, i tifosi dello Spezia sono molto carismatici. Ho fame e voglia, sono qui per provare emozioni che ho già vissuto. La Serie A? I campionati si vincono partita per partita, il mio acquisto è un segnale". Lapadula, che proprio oggi compie 35 anni, comporrà con Pio Esposito una coppia complementare che riporta indietro nel tempo, a celebri attaccanti che hanno scritto la storia in riva al Golfo: Guidetti-Varricchio, Guidetti-Colombo, Fiori-Pisano. Nel campionato 2005-2006 di Serie C1 i gemelli del gol ‘Max & Max’, alias Guidetti-Varricchio, il primo piccolo e veloce, il secondo alto e strutturato, fecero faville trascinando i bianchi alla promozione in Serie B: 15 i gol siglati dal ‘Guido’, tredici quelli da Varricchio. Nel successivo torneo di Serie B, Guidetti realizzò undici reti, Varricchio 7, Colombo 8. E che dire della coppia Pisano-Fiori che, nel campionato di Serie C1 2001-2002 fece sognare un popolo intero? Il bomber siciliano, che coniugava forza fisica e efficacia realizzativa, realizzò ben 21 gol, coadiuvato dal bomberino tascabile ‘Francolino’, che siglò dieci gol di rara bellezza. Quest’ultimo, probabilmente presente sugli spalti del ‘Picco’ per il derby Spezia-Pisa, intravede analogie con l’attualità: "Pio-Lapadula? Una gran bella coppia di attaccanti, con caratteristiche che ben si combinano tra loro. Per certi aspetti è un binomio che assomiglia a quello che instaurammo io e Pisano".

Fabio Bernardini