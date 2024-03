Spezia, in campo non ha funzionato nulla. L’undici iniziale, i cambi e gli adattamenti

Un passo indietro inatteso, che rischia di compromettere il lavoro delle cinque giornate precedenti. Al momento di dare una svolta vera, lo Spezia si è sciolto come neve al sole davanti al suo impagabile pubblico: quasi 7.000 tifosi di mercoledì sera, contro l’ultima in classifica, dopo più di una stagione e mezzo disastrose. Trovatela voi in tutta Italia una risposta del genere. Per questo è ancor più sconfortante che non sia funzionato nulla e che anche il tecnico, fin qui determinante nella rincorsa, abbia compiuto molti errori nell’undici iniziale, nei cambi e negli adattamenti in corsa, tre materie dove ha dimostrato di essere ferrato. Cambiare sei elementi in un colpo solo nel giro di tre giorni si è rivelato eccessivo, come cambiare modulo tre volte in tre partite: si sono visti giocatori disorientati, uno tra tutti Vignali, costantemente in pendolo tra difesa e centrocampo, dando da fuori l’impressione di non sapere cosa fare. Tant’è che, quando il tecnico in conferenza ha detto che era partito con il 3-4-3, è stata una sorpresa perché per quasi tutta la partita sembrava di vedere un 4-3-3, con sprazzi di difesa a cinque. Quanto agli adattamenti, si è subito vista la complessiva mancanza di equilibrio.

Dopo il primo contropiede con relativo gol annullato, che ha sfiduciato la squadra, ci saremmo aspettati un rimescolamento con Verde e Jagiello sulla linea dei centrocampisti, due punte vicine, invece di lasciare Moro, già in grossa difficoltà di suo, in una posizione di esterno che non gli si addice e Falcinelli centrale di un tridente senza sbocchi; Cassata in mezzo a fare legna con Esposito, difesa a quattro con Vignali e Mateju terzini. Non c’è la controprova, ma forse sul secondo contropiede (e primo gol) ci sarebbe stata un’opposizione migliore, pur dando atto dei gravi errori individuali: Esposito non segue l’azione fermandosi al limite, Hristov (che per la fretta ieri abbiamo scambiato con Nikolaou) è vero che viene spinto, però è anche vero che l’arbitro vede benissimo e fa una valutazione tecnica, giusta o sbagliata che sia, che a quel punto è inappellabile. Mancava un’ora buona, eppure per certi versi è finita lì. Nessun cambio all’intervallo e quando D’Angelo si è deciso ha tolto Falcinelli invece di uno spaesato Moro, ha inserito inspiegabilmente Cipot per Verde, 20 minuti di nulla, mentre Bandinelli doveva entrare molto prima. Il raddoppio è l’ennesimo gol da corner: Pilati salta per la sponda senza difficoltà, La Mantia solo soletto segna. Grave l’errore di chi lo ha perso in marcatura, forse ancor di più quello di Cassata, che non è intervenuto da due passi a costo di procurare un rigore. Mirco Giorgi