Spezia in cerca di promozione: sfida decisiva al Benito Stirpe contro il Frosinone

Il ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, per la sfida odierna con lo Spezia (il via alle ore 12,30, arbitra Prontera), si riempirà di tifosi. Esattamente come accaduto a Modena, Cesena e Mantova. Segnali evidenti di un blasone che lo Spezia porta ormai in dote, specie dopo gli anni di militanza in Serie A. Quella massima serie che pare essere un obiettivo del neo proprietario del club bianco Thomas Roberts e del neo presidente Charlie Stillitano, la prossima settimana in arrivo alla Spezia. La squadra di mister D’Angelo, dal canto suo, potrebbe anticipare il percorso di grandezza, conseguendo una promozione in massima serie meritatissima. Un pezzo di ambizioni passerà proprio dallo stadio frusinate, dove quasi trecento tifosi aquilotti saranno pronti a sostenere Hristov & C.. Ieri, mister Luca D’Angelo, ha messo in guardia sulle difficoltà del match: "Il Frosinone è una squadra in salute, che ha valori importanti a dispetto della classifica e lo sta dimostrando in questa seconda parte, dato che ha saputo risollevarsi da una classifica difficile, trovando nove risultati utili consecutivi. Servirà grande determinazione, trovando il giusto connubio tra temperamento e attenzione tattica". "Ho fiducia in questa squadra – ha sottolineato D’Angelo – continuo a dire ai ragazzi che devono cercare di non caricarsi di pressioni inutili, perché quello che hanno fatto fino ad oggi non deve essere un peso, ma una spinta propulsiva per continuare a dare il massimo con la giusta dose di serenità e ambizione. È un piacere, a cinque giornate dalla fine, giocarsi qualcosa di importantissimo che nessuno, a inizio stagione, avrebbe pensato possibile".

Il tecnico aquilotto, anche in Ciociaria, dovrà rinunciare a cinque giocatori: Sarr, Soleri, Reca, Degli Innocenti (infortunati) e Bertola (squalificato). "Rispetto alla gara di Mantova abbiamo recuperato Wisniewski e Vignali – ha spiegato il tecnico – ma a causa del rinvio del match contro il Cosenza non potremo contare su Bertola per squalifica". Un rinvio, quello contro il Cosenza, che non è stato gradito dal tecnico abruzzese: "Ritengo si sarebbe potuto gestire il tutto in maniera differente, ma non credo che la mia opinione possa interessare a chi decide queste cose, pertanto non si può far altro che prenderne atto". Non è mancato un accenno all’ennesimo passaggio societario: "L’ad Gazzoli ci ha fatto capire che si tratta di un passaggio importante per il club. Ci sarà modo per conoscersi, per il momento non posso far altro che dare alla nuova proprietà il mio benvenuto".

Fabio Bernardini