Spezia in crescita, coraggioso e battagliero. La grinta di Cassata: "Questa squadra è forte"

"La nostra è una squadra forte, ci metto la mano sul fuoco". Con la classica schiettezza spezzina, Francesco Cassata ha rilanciato le ambizioni dello Spezia: "Tutti noi pensiamo al bene dei colori bianchi, questo farà la differenza". I margini di crescita evidenziati dagli Aquilotti a Empoli vanno nella direzione indicata dal guerriero santerenzino e dallo stesso mister D’Angelo che, nel post gara contro il Catanzaro, aveva tranquillizzato: "Una volta recuperati i giocatori, potremo dire la nostra contro chiunque". La conferma la si è avuta a Empoli dove, per lunghi tratti, si è rivisto lo Spezia coraggioso, intraprendente e battagliero tanto amato dai tifosi bianchi, marchio di fabbrica dell’Omone.

Restano, sullo sfondo, alcune criticità da risolvere, in particolare nella fase offensiva dove gli attaccanti, ma anche i centrocampisti e i difensori devono elevare il livello di cinismo e efficacia, ma la strada intrapresa è quella giusta. Artistico e Vlahovic sono atleti giovani che hanno margini notevoli di miglioramento, strada facendo, conoscendo meglio la categoria, affineranno la mira. Magari sostenuti da un attaccante esperto del calibro di Lapadula che nello Spezia potrebbe ricalcare le orme di Altafini alla Juve. Onde sgombrare il campo dagli equivoci, Vlahovic, all’uscita dal campo era palesemente scontento per non essere riuscito a incidere, segno evidente di quanto il ragazzo tenga a fare bene. In tal senso è stato rincuorato dal ‘papà’ calcistico D’Angelo e dal resto della squadra. L’entusiasmo, tanto invocato dal tecnico abruzzese, deve essere una costante di questa squadra che ha ben sette giocatori giovani: Mascardi, classe 2006 (su di lui, oltre al Napoli, si sta facendo avanti il Milan), Jack 2006, Candelari 2005, Comotto 2008, Onofri 2004, Vlahovic 2004, Bertoncini 2006. Di questi solo Candelari e Jack hanno già esperienza in cadetteria, gli altri sono al debutto assoluto. Ovviamente l’entusiasmo si nutre degli indispensabili risultati, non propriamente esaltanti in questo avvio di torneo, ragion per cui, nel prossimo match di sabato contro la Juve Stabia, al ‘Picco’ (il via alle ore 15, prevendita già attiva), la vittoria dovrà essere prioritaria.

Mister D’Angelo avrà nuovamente a disposizione Vignali e Aurelio, quest’ultimo ieri in gruppo. Mancheranno Bandinelli e Candelari (si profila una lesione muscolare di primo grado all’illopsoas, con trenta giorni di fermo), in dubbio Kouda. Il tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate ha, nel frattempo, lanciato il guanto di sfida: "Andremo a Spezia per vincere".