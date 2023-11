Spezia inedito contro il Sassuolo. Hristov, Ekdal e Verde tra i titolari

Testa rigorosamente al campionato ma con un occhio alla Coppa Italia. Con questi presupposti lo Spezia cercherà di onorare al meglio la sfida odierna contro il Sassuolo, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma alle ore 18 allo stadio Mapei (arbitra Zufferli della sezione di Udine). Sulla carta il pronostico appare scontato a favore della formazione di casa, salvo sovvertimenti auspicabili che in casa Spezia non sono poi così rari se si pensa agli exploit con la Roma in due occasioni e con lo stesso Palermo quando i rosanero militavano in Serie A e le Aquile in B. Ad alimentare le speranze di passaggio del turno - sarebbe la terza volta nelle ultime quattro stagioni, nel caso le Aquile incontrerebbero l’Atalanta - c’è il precedente dell’amichevole disputata in estate a Vipiteno che ha visto lo Spezia battere i neroverdi per 3-2.

Il tecnico aquilotto farà giustamente ampio ricorso al turn-over al fine di preservare i titolari per il match ben più importante di campionato di Cremona di domenica prossima. Una gara, quest’ultima, a dir poco insidiosa tenendo presente la qualità dei grigiorossi di Stroppa i quali, peraltro, avranno due giorni in più di preparazione rispetto agli Aquilotti visto che hanno giocato martedì sera contro il Cittadella in Coppa (2-1, gol di Coda al 120’). Non è un caso che Alvini, per la gara odierna, non abbia convocato, oltre agli infortunati Wisniewski, Bandinelli e Muhl (tornerà in gruppo domani), Dragowski, Reca, Amian, Zurkowski, Cassata (un ex dei neroverdi), Elia, Antonucci.

Spazio, dunque, agli atleti che hanno giocato di meno in questo primo scorcio di campionato come confermato dallo stesso allenatore aquilotto: "La partita contro il Sassuolo sarà un’occasione per i tanti nostri giovani che, giorno dopo giorno, stanno crescendo, un aspetto che viene sottolineato poco perché si pensa di più al risultato". "Verde tornerà a disposizione – ha aggiunto il tecnico di Fucecchio -, la risonanza magnetica ha rilevato solo un affaticamento, mentre non saranno a disposizione Muhl e Bandinelli, quest’ultimo speriamo di recuperarlo per domenica. Hristov nuovamente abile e arruolato". Nell’undici iniziale Zoet tornerà a guidare la difesa per l’occasione composta da Bertola, Hristov (esordio nell’attuale stagione) e Serpe. A centrocampo spazio per Pietra, Ekdal (com’è noto ai box per squalifica in campionato), Corradini, alla sua prima partita ufficiale con la maglia bianca, Moutinho. Sulla trequarti vi sarà Kouda, dietro le due punte Verde e Moro, quest’ultimo ex del Sassuolo che in estate lo ha dirottato in prestito al club bianco. A disposizione: Zovko, Mascardi, Nikolaou, Gelashvili, Cugnata, Salvatore Esposito, Candelari, Pio Esposito, Cipot e Krollis.

Al seguito degli Aquilotti, a bordo di mezzi propri, non mancheranno i fedelissimi, circa un centinaio. Restando in tema di tifosi, proseguono le prenotazioni sui pullman allestiti dal Gruppo Belini frizzanti, club Cavatorti, gruppo Bullone e Curva Ferrovia per la trasferta di Cremona.