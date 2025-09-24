Spezia, la Coppa per dare la svolta. A Parma D’Angelo mescola le carte

"La cosa bella del calcio è che dopo tre giorni offre la possibilità di riscattarti. A Parma e a Venezia cercheremo di avere la mentalità giusta per tradurre in pratica le cose che ci chiede il mister". Prendendo spunto dalla voglia di rivincita ostentata dal capitano aquilotto Petko Hristov, lo Spezia proverà oggi pomeriggio, al ‘Tardini’ di Parma, a ritrovare lo spirito battagliero che da sempre è elemento imprescindibile per chi veste la maglia bianca. Ovviamente, sperando in essenziali miglioramenti sul piano della manovra rispetto a quanto visto finora. I bianchi dovranno interpretare il match odierno di Coppa Italia con i ducali, valido per i sedicesimi di finale, in programma alle 17 nello stadio emiliano (arbitra Mucera di Palrmo, diretta tv su Canale 20), come un’opportunità e un banco di prova nel processo di crescita tecnico, tattico e della personalità.

A distanza di soli quattro giorni dalla debacle casalinga contro la Juve Stabia, la formazione aquilotta è chiamata a rialzare la testa con una prestazione ’da Spezia’, all’insegna della grinta, della determinazione e della voglia di vincere. In sintesi, in terra parmense, si attendono segnali di risveglio su tutti i fronti da parte dei protagonisti, ad attestare di aver recepito le critiche rivolte loro dai tifosi bianchi. Oggi non sarà fondamentale il passaggio del turno, (che qualora avvenisse darebbe la possibilità alle Aquile di sfidare il Bologna del grande ex Italiano) quanto piuttosto constatare i miglioramenti sul piano del carattere, del gioco e della mentalità vincente che un po’ tutti si attendono. Progressi che sarebbero importantissimi nell’ottica delle successive tre partite ravvicinate di campionato contro il Venezia, la Reggiana e il Palermo. Scontato, da parte di mister D’Angelo, l’adozione di un sostenuto turn-over, proprio in funzione del tour de force che si prospetta nelle prossime due settimane.

In porta si rivedrà Sarr, a guidare una linea difensiva composta da Mateju, Cistana e Jack, con Candela e Vignali pronti alla staffetta sulla destra, al pari di Aurelio e Beruatto sul versante opposto. Al centro della mediana potrebbe essere data una chance al giovanissimo Comotto, sorretto ai lati da Zurkowski e Kouda, quest’ultimo in prestito proprio dal Parma. In attacco si dovrebbe rivedere titolare Lapadula affiancato da Soleri. Solo due i giocatori indisponibili: Candelari e Bandinelli. Al seguito dei bianchi, nonostante l’orario, il giorno feriale e le delusioni patite in campionato, circa 250 tifosi. Non ci sarà il presidente Charlie Stillitano che tornerà in riva al Golfo la prossima settimana. Nelle fila del Parma milita l’ex aquilotto Estevez, scoperto dal ds Meluso, protagonista di una storica salvezza con lo Spezia in Serie A. Probabile che il tecnico dei ducali Carlos Cuesta propenda a sua volta per un ampio turn-over dando spazio a chi non ha ancora giocato in partite ufficiali, come ad esempio Begic. "Ci aspetta una partita difficile contro uno Spezia fisico e aggressivo, vogliamo fare una grande prestazione per passare il turno" il commento di Cuesta.

Questa la probabile formazione dei gialloblù: Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye; Begic, Ordonez, Estevez, Lovik; Benedyczak, Oristanio; Djuric. Certe le assenze di Frigan, Hernani, Valenti e Ondrejka. Infine, ieri il giudice sportivo ha squalificato Duncan del Venezia.