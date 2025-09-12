"Spezia, la scelta migliore». Beruatto, Candela e Loria: "Aquilotti con entusiasmo»

Tre volti nuovi in casa aquilotta, tutti animati dall’entusiasmo e la voglia di fare bene sulle rive del Golfo. A presentare i nuovi arrivati Pietro Beruatto, Antonio Candela e Leonardo Loria ci ha pensato il ds Stefano Melissano che nella bella cornice della tenuta ’Terre di Luni’ di Ameglia, ha ringraziato il main sponsor Spigas Clienti per la location offerta e i fedeli partner per la loro presenza. La prima domanda riguarda la scelta di giocare nello Spezia Calcio. A rispondere per primo è Loria: "Ringrazio il direttore per l’opportunità di poter far parte di una società importante in una piazza stupenda. Sarebbe stato davvero difficile dire di no ad una proposta del genere". Dello stesso parere anche Beruatto: "Ho già giocato qui da avversario tante volte e so che è un club molto prestigioso con un tifo incredibile. Quando si riceve una chiamata del genere si fa fatica a rifiutarla". Per Candela, spezzino doc, la risposta è ancora più scontata: "Sono semplicemente...tornato a casa. Qui sono cresciuto da ragazzo. Per me è tutto emozionate e fonte d’orgoglio. Non vedo l’ora di ricominciare proprio adesso che sono più maturo". Sul primo impatto con il nuovo gruppo le considerazioni sono piuttosto allineate. "È stato molto positivo – afferma Beruatto - anche perché conoscevo già tanti ragazzi, così come il mister e lo staff. Mi sono subito ambientato". Stessa situazione anche per Loria, che conosceva già l’allenatore e molti compagni, e per Candela che è convinto che in un ambiente del genere si possa lavorare bene. "Nelle prime due partite avremmo voluto più punti – spiega – ma cercheremo di fare del nostro meglio per riprenderci in fretta. Sappiamo che la serie B è un campionato particolare e difficile. Ci porremo degli obiettivi partita dopo partita. Certamente vorremmo raggiungere il prima possibile i 45 punti per essere più sereni". Sulle sue aspettative personali è piuttosto deciso: "Voglio dare il maggior contributo possibile alla squadra, in termini di realizzazione e di assist, ma anche a livello di atteggiamento. Essendo spezzino sento di dover dare qualcosa in più soprattutto nel trasmettere l’attaccamento alla maglia e la grinta".

Anche Beruatto ha le idee chiare: "Mi auguro di riuscire a mettere al servizio dei miei compagni la mia esperienza. Da quinto di difesa spero di poter segnare qualche gol e di fare qualche assist. La forza, però, sarà nel gruppo che è sano e che vanta una rosa forte. Qui ci sono davvero tutte le condizioni per fare molto bene". Sugli obiettivi stagionali rimane cauto anche Loria: "Sappiamo che sarà un campionato particolare perché è molto facile salire in classifica, ma anche scendere. Possiamo, però, contare su un gruppo solido e compatto che saprà superare anche le difficoltà". Nelle battute finali ammettono di non avere rimpianti nella loro carriera e sottolineano come la concorrenza non rappresenti per loro un problema, ma anzi uno stimolo per giocarsi al meglio le proprie carte.