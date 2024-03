Spezia, missione compiuta. La vittoria sul SudTirol mantiene vive le speranze di salvezza. Verde l’eroe con una doppietta

Lo Spezia non aveva alternative alla vittoria e ha vinto, al termine di una battaglia tiratissima. L’uomo del destino è ovviamente Daniele Verde, determinante

in cinque delle sei vittorie stagionali degli Aquilotti. Il Sudtirol si conferma squadra tosta ed esce a testa alta. Moduli quasi speculari, lo Spezia schiera Bandinelli e non Jagiello con Verde dietro a Falcinelli. Il primo squillo è degli ospiti, Hristov sventa anticipando anche Zoet (2’). Alla prima occasione Verde tira fuori dal cilindro un altro colpo paramaradoniano: Cagnano scarica su Masiello pressato, che spazza come può, palla vagante al genietto napoletano, che dal limite aspetta il rimbalzo e poi scaraventa sotto l’incrocio dei pali (8’). Lo Spezia gestisce senza patemi e al 21’ Verde ci riprova: stavolta il suo tiro è rimpallato e prende una parabola velenosa, Poluzzi alza in corner, l’arbitro incredibilmente non vede. Il Sudtirol aumenta i ritmi: al 22’ Peeters conclude alto su sponda di Odogwu, al 24’ Davi si accentra da sinistra seminando uomini come birilli, entra in area e calcia di poco fuori. Poco dopo Esposito blocca Casiraghi in fuga con un ottimo anticipo.

Elia spezza la pressione al 27’ e innesca un contropiede veloce, il tiro di Falcinelli è deviato in corner da Cagnano. Al 29’ Davi viene pescato sull’out sinistro e se ne va, passaggio rasoterra per Molina che viene agganciato da Bandinelli in ritardo: l’arbitro concede rigore, che il Var conferma dopo lungo consulto. Casiraghi fa dieci su dieci dal dischetto in stagione (un dato assai significativo) nonostante Zoet intuisca (32’). Lo Spezia accusa il colpo, rianimandosi nel finale di tempo: al 45’ Poluzzi si distende senza problemi su Falcinelli, il quale in pieno recupero si procura un corner, ma Hristov di testa spedisce fuori.

All’intervallo D’Angelo passa al 4-4-2 col cambio Pio Esposito-Bertola, Valente inserisce Rauti e vira sul 3-4-2-1. Gli ospiti cominciano collezionando tre corner di fila, ma il primo tiro, alto, è di Falcinelli al 50’. Al 53’ grandi proteste spezzine: testa di Mateju, Poluzzi ribatte su Masiello girato di spalle e in caduta, la palla carambola sulle sue braccia. Dopo qualche minuto, il Var concede solo il corner. Lo Spezia insiste, gli ospiti si caricano di tre gialli in pochi minuti. Pesante quello del capitano Tait, per la squalifica e perché concede ai piedi pregiati di Verde una punizione dal limite: stavolta la palla aggira la barriera e punta l’angolino basso, ma Poluzzi si tuffa sul suo palo strozzando il boato del Picco (60’). Verde protagonista anche al 63’, quando spazza in tribuna una situazione insidiosa.

Dopo che al 69’ l’ennesima incursione di Davi è fermata in corner da Zoet, il neoentrato Cassata mette subito il sigillo sul match: vince un contrasto sul limite, entra in area ed è steso con un netto fallo da Cagnano. Il Var conferma e al 73’ Verde sigla la sua seconda doppietta stagionale con un rasoterra angolatissimo, poco prima di uscire per una standing ovation strameritata.

Nel finale il Sudtirol ci prova al 90’ con Merkaj, che salta due uomini ma viene stoppato sul tiro, e al 91’ con una mischia insidiosa sbrogliata da Zoet. Non succede più nulla e lo Spezia rivede un po’ di luce in questa tribolatissima stagione.