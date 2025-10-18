Spezia, non puoi sbagliare. Al Picco assalto al Cesena. Caccia alla prima vittoria
Le Aquile ultime in classifica devono dare una scossa decisiva alla stagione. D’Angelo conferma Lapadula in attacco, sugli spalti previsti oltre 8mila tifosi.
Testa, cuore e gambe. Sono le tre qualità che gli Aquilotti dovranno sfoggiare stasera per tornare a vincere nel match contro il Cesena, in programma al ‘Picco’ alle 19,30. "Fiducia e furore agonistico" ha incitato, per mezzo l’ex mister aquilotto Mimmo Di Carlo, con l’ex Sciaudone a ribadire: "Lo Spezia può e deve vincere". D’obbligo, dunque, la conquista dei primi tre punti stagionali, attraverso una prestazione convincente e vincente. Alternative alla vittoria, francamente, se ne vedono poche, vista la precaria situazione di classifica con soli 3 punti in 7 partite. Un ruolino di marcia orfano di vittorie che solo in due occasioni, nei precedenti 29 campionati cadetti disputati dallo Spezia, si è verificato: nelle stagioni 1940-41 e 1946-47. È evidente che il Cesena non sia l’avversario più facile da affrontare, fosse altro per la sua predisposizione a giocare partite importanti in trasferta, ma i bianchi dovranno davvero mettere il cuore oltre l’ostacolo, puntando sulla grinta, la determinazione, la corsa ad oltranza, la tattica e la tecnica. Il tutto con coraggio e personalità, senza ansie o paure eccessive, pur nella consapevolezza che l’importanza della partita non autorizza cali di concentrazione come nelle precedenti gare disputate. "C’è la necessità di una reazione caratteriale visto l’importanza della partita – ha confermato mister D’Angelo – Ovviamente, anche dal punto di vista tecnico, tattico e motivazionale dovremo giocare una partita di eccellenza. Dobbiamo cercare di vincere".
Sugli spalti non mancherà il supporto della gente innamorata dei colori bianchi, con oltre ottomila tifosi che, a dispetto dell’ultimo posto in classifica, saranno al fianco di D’Angelo e dei giocatori per conquistare insieme la vittoria. In tribuna, ci saranno anche il presidente Charlie Stillitano e il patron Thomas Roberts che ieri hanno raggiunto la squadra al ‘Picco’ dove era prevista la rifinitura. Il tecnico aquilotto, nel ribadire la conferma del 3-5-2 ("non credo che il nostro problema sia il modulo da adottare, bensì la convinzione con cui si riescono a fare certe cose"), si affiderà con ogni probabilità alla ‘vecchia guardia’. Sarr sarà confermato fra i pali, a guidare una linea difensiva composta da Wisniewski, Hristov e Mateju. Sulle corsie laterali sarà ballottaggio fino all’ultimo tra Vignali e Candela sulla destra, Aurelio e Beruatto sulla sinistra. In cabina di regia si candida Esposito, con Nagy e Cassata mezzali, mentre in attacco, a fianco dell’insostituibile Lapadula, sarà confermato Soleri. Assenti Bandinelli, Zurkowski e Comotto.
Fabio Bernardini
