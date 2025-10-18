Spezia, non puoi sbagliare. Al Picco assalto al Cesena. Caccia alla prima vittoria

Testa, cuore e gambe. Sono le tre qualità che gli Aquilotti dovranno sfoggiare stasera per tornare a vincere nel match contro il Cesena, in programma al ‘Picco’ alle 19,30. "Fiducia e furore agonistico" ha incitato, per mezzo l’ex mister aquilotto Mimmo Di Carlo, con l’ex Sciaudone a ribadire: "Lo Spezia può e deve vincere". D’obbligo, dunque, la conquista dei primi tre punti stagionali, attraverso una prestazione convincente e vincente. Alternative alla vittoria, francamente, se ne vedono poche, vista la precaria situazione di classifica con soli 3 punti in 7 partite. Un ruolino di marcia orfano di vittorie che solo in due occasioni, nei precedenti 29 campionati cadetti disputati dallo Spezia, si è verificato: nelle stagioni 1940-41 e 1946-47. È evidente che il Cesena non sia l’avversario più facile da affrontare, fosse altro per la sua predisposizione a giocare partite importanti in trasferta, ma i bianchi dovranno davvero mettere il cuore oltre l’ostacolo, puntando sulla grinta, la determinazione, la corsa ad oltranza, la tattica e la tecnica. Il tutto con coraggio e personalità, senza ansie o paure eccessive, pur nella consapevolezza che l’importanza della partita non autorizza cali di concentrazione come nelle precedenti gare disputate. "C’è la necessità di una reazione caratteriale visto l’importanza della partita – ha confermato mister D’Angelo – Ovviamente, anche dal punto di vista tecnico, tattico e motivazionale dovremo giocare una partita di eccellenza. Dobbiamo cercare di vincere".

Sugli spalti non mancherà il supporto della gente innamorata dei colori bianchi, con oltre ottomila tifosi che, a dispetto dell’ultimo posto in classifica, saranno al fianco di D’Angelo e dei giocatori per conquistare insieme la vittoria. In tribuna, ci saranno anche il presidente Charlie Stillitano e il patron Thomas Roberts che ieri hanno raggiunto la squadra al ‘Picco’ dove era prevista la rifinitura. Il tecnico aquilotto, nel ribadire la conferma del 3-5-2 ("non credo che il nostro problema sia il modulo da adottare, bensì la convinzione con cui si riescono a fare certe cose"), si affiderà con ogni probabilità alla ‘vecchia guardia’. Sarr sarà confermato fra i pali, a guidare una linea difensiva composta da Wisniewski, Hristov e Mateju. Sulle corsie laterali sarà ballottaggio fino all’ultimo tra Vignali e Candela sulla destra, Aurelio e Beruatto sulla sinistra. In cabina di regia si candida Esposito, con Nagy e Cassata mezzali, mentre in attacco, a fianco dell’insostituibile Lapadula, sarà confermato Soleri. Assenti Bandinelli, Zurkowski e Comotto.

Fabio Bernardini