Spezia, obiettivo Cittadini al posto di Bertola

"Il mio sogno è giocare in Serie A". Salvatore Esposito non si è nascosto, ieri, ai microfoni di Sky, seguendo una linea di pensiero già intuita dopo la finale persa co la Cremonese, quando si è accomiatato dall’ambiente spezzino con parole di addio più che di arriverderci. Ieri Esposito ha aggiunto: "Ne parleremo io e il mio agente con lo Spezia, troveremo la soluzione migliore", ad attestare la chiara volontà di cambiare aria. A riguardo, il ds Stefano Melissano ha sgombrato il campo dagli equivoci: "Resterà solo chi avrà voglia di indossare la maglia dello Spezia. Al momento non sono arrivate offerte di acquisto per i nostri giocatori, qualora dovessero arrivare dovranno collimare con le nostre esigenze". Chiare le parole del ds aquilotto che vuole evitare di trattenere giocatori, anche forti, ma non motivati a restare. Tra i vari prospetti presi in considerazione per la sostituzione del regista napoletano, in pole position c’è Lorenzo Amatucci della Fiorentina. Fermo restando che, allo stato attuale, oltre al Besiktas, in Italia l’unico club di massima serie al quale interessa Esposito pare essere il Bologna che però non sarebbe disposto a spendere più di 5 milioni, uno in meno rispetto a quello richiesto dal club bianco. Sui possibili partenti restano confermate le possibilità di cessione di Elia, corteggiato dal Palermo (lo Spezia vuole 1,5 milioni) e Wisniewski (5 milioni la valutazione). Melissano sta sondando varie opportunità per fronteggiare le possibili uscite dei giocatori citati: profili di interesse sono il 25enne esterno sinistro Giacomo Quagliata (protagonista nello scorso campionato con il Catanzaro) e lo spezzino Antonio Candela, esterno destro, classe 2000, che ha giocato l’ultimo scorcio di campionato nel Valladolid, dopo averlo iniziato al Venezia.

Ma il lavoro del ds aquilotto si concentra soprattutto sul difensore centrale e l’attaccante da consegnare a D’Angelo per il ritiro. Per sostituire Bertola, occhi puntati su Giorgio Cittadini, classe 2002, dell’Atalanta, nello scorso campionato in prestito al Frosinone. Un ’colosso’ di 193 centimetri, che ha già esordito in A con gli orobici nel 2022, con esperienze successive nelle squadre del Monza, Genoa e, appunto, Frosinone. Cittadini ha giocato poco nello scorso campionato a seguito di un’operazione al legamento crociato, è tornato a riassaporare il campo solo ad aprile. In subordine resta Alessandro Fontanarosa dell’Inter. È poi forte il pressing per l’attaccante Artistico della Lazio, per il quale Melissano pare in vantaggio sulla concorrenza di Catanzaro e Avellino.

Fabio Bernardini