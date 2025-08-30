Spezia, obiettivo riscatto. "Ancora tante assenze. Pronti a dare il massimo»

A poche ore dal fischio d’inizio di Spezia-Catanzaro mister Luca D’Angelo, nella conferenza di presentazione del match che infiammerà il ’Picco’ stasera alle 21, prima di entrare nel merito della sfida odierna fa un passo indietro, provando ad analizzare la sconfitta subita nella sfida d’esordio contro la Carrarese. "Non è stata una buona partita e il risultato è la conseguenza del fatto che non abbiamo fatto la gara che volevamo. La prestazione non c’è stata e proprio per questo abbiamo lavorato sodo in settimana. Abbiamo faticato in tante cose e fatti tanti errori. Il fatto che la Carrarese sia passata in vantaggio non ci ha aiutato. Forse se il primo tempo fosse finito in parità sarebbe cambiata la partita. In 10 è stato tutto più complicato, anche se caratterialmente abbiamo dato tanto".

Anche una preparazione con qualche intoppo potrebbe aver influito su una partenza incerta: "A differenza dell’anno scorso siamo andati in ritiro con una squadra non al completo. Vignali e Bandinelli non sono potuti partire, Aurelio e Vlahovic hanno avuto dei problemi fisici e Hristov e Cassata non hanno concluso la sessione estiva. Ora dobbiamo recuperare tutti i giocatori della rosa e ricominciare a giocare come sappiamo". Tanti gli assenti che inevitabilmente gli complicheranno i piani e che potrebbero costringerlo a variare il modulo: "Oltre agli infortunati perdiamo anche Kouda per squalifica, ma recuperiamo Vlahovic. Il nostro modo di giocare rispecchierà quello a cui siamo abituati". Beruatto, appena arrivato, non avrà ancora il minutaggio giusto per partire titolare. "Sicuramente verrà con la squadra, ma solo con l’ultimo allenamento valuteremo. Come acquisto mi soddisfa molto. Dal punto di vista tecnico e caratteriale sono sicuro che ci darà tanto".

Sulla fascia quindi saranno protagonisti ancora Candela e Mateju, considerata l’assenza di Aurelio che tornerà dopo la sosta. "Li ho visti bene e penso che potranno giocare alla grande". Tra i convocati ci sarà Zurkowski, mentre Lapadula resterà a casa: "Zurkowski potrà essere una delle nostre alternative. Per quanto riguarda il mercato la società è sempre stata chiara nel dire che non ci sono giocatori incedibili. Se resta io sarò più che soddisfatto perché potrà aiutarci". All’ultimo, non di certo per importanza, si sofferma sugli avversari: "Il Catanzaro gioca un calcio molto tecnico. Non sarà una gara semplice come d’altronde non lo sono neanche le altre. Dovremo giocare come siamo abituati, restando corti, sfruttando le nostre caratteristiche, tra cui la voglia di fare gol, e difendendo bene".

In casa Catanzaro il tecnico dei giallorossi Alberto Aquilani pensa ad alcune modifiche all’assetto rispetto alla gara d’esordio. "I cambiamenti sono fisiologici, ma quello che non cambieremo mai sarà l’atteggiamento. Andiamo a Spezia motivati e con entusiasmo, pur sapendo di essere attesi ad una gara difficile contro un avversario ben strutturato che ha già un’identità ben consolidata".