Spezia, ora non fermarti. Obiettivo vittoria al Picco. C’è un Padova da battere

Spezia d’assalto, questa sera, al ‘Picco’ contro il Padova (il via alle ore 20,30, in tribuna il presidente Stillitano) per conquistare la prima vittoria stagionale tra le mura amiche. Oltre 8mila i tifosi bianchi previsti, circa 150 i patavini. Nelle fila aquilotte certe le assenze di Bandinelli, Comotto, Artistico, Zurkowski, da valutare Cistana e Onofri, rientrerà tra i convocati Wisniewski. Ieri mister D’Angelo, che potrebbe riproporre a grandi linee la formazione di Avellino, si è così espresso sulla gara di stasera.

Mister, la vittoria di Avellino può rappresentare la scintilla della rinascita?

"Questo non lo possiamo sapere, abbiamo avuto pochi giorni per soffermarci su quella che è stata una partita molto positiva per risultato e prestazione. Stiamo cercando di prepararci al meglio per il match contro il Padova, un avversario pericoloso, che sta facendo molto bene da neo promosso".

La sensazione che un po’ tutti hanno tratto dal successo di Avellino è che la squadra abbia giocato anche per lei. Che ne pensa?

"Penso che la squadra abbia giocato per vincere la partita come in altre occasioni. In questo caso c’è riuscita ed è la cosa più importante".

Tanti gli attestati di affetto della gente spezzina nei suoi confronti, con una frase emblematica: ’Anche chi lo critica non può non volergli bene’.

"Sento la vicinanza dei tifosi, anche quelli che mi criticano, che poi magari sono gli stessi che mi hanno applaudito in altre circostanze. Le critiche fanno parte del mestiere, le accetto".

Allo studio il turn-over per il match contro il Padova?

"Dobbiamo vedere i giocatori che hanno recuperato meglio, qualcuno è più in difficoltà fisica perché ha giocato tante partite, si tratterà di gestire le risorse, mettendo in campo i giocatori che stanno meglio dal punto di vista fisico e mentale".

Buono l’esordio di Felipe Jack:sarà confermato?

"Ha disputato un buona partita, dobbiamo valutare come ha recuperato in questi giorni".

Un altro giocatore che si è distinto ad Avellino è stato Nagy.

"Si tratta di un atleta importante per questa categoria, ha giocato gli Europei da titolare, ha giocato due finali per andare in Serie A, qualche prestazione negativa ci può stare ma non si può mettere in discussione il suo valore".

Aurelio o Beruatto?

"La scelta di Aurelio, in questo momento, è solo tecnica, perché sta meglio rispetto a Beruatto, ma quest’ultimo resta un giocatore forte".

Fabio Bernardini