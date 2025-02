Spezia-Palermo 2-2: dallo 0-2 alla rimonta coi gol di Pio Esposito e Aurelio

La Spezia, 9 febbraio 2025 – Un pareggio quello dello Spezia al Picco contro il Palermo, che va perfino stretto agli aquilotti. Eppure fino al 91' stavano vincendo i siciliani grazie alle reti di Ranocchia e Brunori, Poi prima Pio Esposito e poi Aurelio, hanno fissato il 2-2 nel recupero. D'Angelo sceglie di mantenere la formazione di Cittadella, inserendo Cassata al posto dello squalificato Bandinelli e come previsto la coppia d'attacco Pio Esposito (che rientrava dalla squalifica) e Lapadula.

Neanche il tempo di ragionare che dopo 25 secondi Ranocchia scarta Salvatore Esposito con un tunnel e poi scarica un sinistro con palla sotto la traversa dove Chichizola non riesce ad arrivare. Già al 5' però lo Spezia potrebbe pareggiare, ma la palla colpita di testa da Pio Esposito (su angolo del fratello) incoccia contro la traversa ed esce. Poi dopo altri tre minuti Vignali scarica in scivolata un destro pericoloso ma la palla va di poco alta. Gli aquilotti riescono a pareggiare al 28' con Mateju in una mischia, ma dopo aver visto il Var (viste le veementi proteste palermitane), l'arbitro annulla, perché il difensore colpisce la palla mentre è già tra le mani di Audero.

Bello il filtrante di Wisniewski al 35' per P. Esposito che colpisce, ma Audero gli esce incontro e respinge. Poi Cassata, su cross di Elia, sfiora con una capocciata l'incrocio dei pali al 38'.

Dopo l'intervallo Elia, infortunato, rimane negli spogliatoi e al suo posto tocca a Degli Innocenti. Parte subito forte lo Spezia con Salvatore Esposito che, al 2', riceve da Lapadula ma non riesce a calciare dentro perché viene murato. Poi al 6' Pio Esposito appoggia a Reca, il cui diagonale viene deviato in corner. Continua il pressing spezzino, poi al 27' Mateju perde palla malamente vicino all'area, ne approfitta Segre che conclude, Chichizola respinge, arriva prima di tutti Brunori e la mette nella porta vuota. È lo 0-2.

Dopo tanta pressione lo Spezia la accorcia al 47' con Pio Esposito che colpisce di testa, anticipando Nikolaou, sul cross dalla destra di Kouda. È l'1-2. Poi, passano 3 minuti e gli aquilotti la pareggiano con Aurelio che sfrutta un colpo di testa di Colak su angolo di Salvatore Esposito e la butta dentro facendo esplodere Picco. È il 2-2. Il tempo di battere e l'arbitro fischia la fine.

SPEZIA-PALERMO 2-2, IL TABELLINO

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia (1' st Degli Innocenti), Vignali (35' st Aurelio), S. Esposito, Cassata (22' st Kouda), Reca (35' st Colak); P. Esposito, Lapadula. A disp. Gori, Ferrer, Falcinelli, Colak, Di Serio, Aurelio, Candelari, Giorgeschi, Bertola, Djankpata. All. D'Angelo.

PALERMO (3-5-2): Audero; Baniya (37' st Nikolaou), Magnani, Ceccaroni; Lund (17' st Pierozzi), Ranocchia, Blin (25' st Gomes), Segre, Diakité; Brunori (37' st Di Francesco), Pohjanpalo (25' st Le Douaron). A disp. Desplanches, Sirigu, Vasic, Buttaro, Verre. All. Dionisi.

Arbitro: Ghersini di Genova (assistenti Luciani di Milano e Monaco di Termoli, quarto uomo Cerbasi di Arezzo; Var Maggioni di Lecco, Avar Di Vuolo di Castellammare di Stabia).

Marcatori: 1' pt Ranocchia (P); 27' st Brunori (P), 47' st P. Esposito (S), 50' st Aurelio (S).

Note: Ammoniti Baniya, Brunori, Blin, Lund, Mateju. Recuperi 1' pt e 5' st.