Spezia, pari con amarezza. Lapadula firma il vantaggio. Poi un ’rosso’ rovina tutto

REGGIANA

1

SPEZIA

1

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover (46’ Girma), Reinhart (83’ Mendicino), Charlys (83’ Tavsan), Bozzolan (72’ Tripaldelli); Marras (89’ Lambourde), Portanova; Novakovich. (A disp. Saro, Magnani, Vallarelli, Bertagnoli, Maisterra, Basili, Conté). All. Dionigi.

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy (89’ Comotto), Esposito, Kouda (67’ Cassata), Aurelio (89’ Beruatto); Soleri (67’ Di Serio), Lapadula (53’ Cistana). (A disp. Mascardi, Loria, Onofri, Jack, Lorenzelli, Artistico, Vlahovic). All. D’Angelo.

Arbitro: Zanotti di Rimini (assistenti Bitonti di Bologna e Grasso di Ariano Irpino), quarto ufficiale Turrini di Firenze; Var Ghersini di Genova, Avar Cosso di Reggio Calabria.

Reti: 26’ Lapadula, 61’ Girma.

Note: spettatori 8632 dei quali 6427 abbonati e 500 da Spezia. Ammoniti Cistana, Portanova, Libutti, Tavsan, Reinhart, Girma. Espulso al 52’ Hristov. Angoli 5-2. Recuperi 1’ e 5’.

REGGIO EMILIA – Sotto gli occhi del presidente Stillitano, lo Spezia è costretto a rinviare la prima vittoria in campionato: determinante, nell’economia della partita, l’espulsione di capitan Hristov al 52’. Mister D’Angelo, come da previsione, opta per un ampio turn-over, puntando sull’esperienza di Sarr e Lapadula. I bianchi dominano il primo tempo con una prestazione all’insegna della personalità, dell’aggressività e con un buon fraseggio. Al 15’ la prima occasione è di marca bianca: Wisniewski disegna un cross a mezza altezza all’indirizzo di Kouda, il cui tiro di prima intenzione è deviato in angolo da Libutti. La netta supremazia territoriale delle Aquile è premiata con il gol del vantaggio, al 26’, ad opera di bomber Lapadula, bravissimo a intercettare un ottimo cross di Kouda e a girare a rete con un diagonale imprendibile. Esplodono i 500 tifosi bianchi arrivati da Spezia. La reazione della Reggiana è sterile, solo Libutti ci prova dalla distanza, al 36’, ma il pallone si perde sopra la traversa.

Nella ripresa mister Dionigi azzecca la mossa giusta inserendo al posto di Rover il talentuoso Girma, per un soffio aquilotto sul finire di mercato. Al 52’ Hristov perde la sfera sul pressing del neo entrato granata, nel tentativo di frenare l’avanzata del trequartista reggiano, lo atterra. Per l’arbitro è giallo, salvo poi essere richiamato al Var da Ghersini e sventolare il ’rosso’ per fallo su ’chiara occasione da rete’, anche se a centro area stava arrivando Wisniewski. D’Angelo corre ai ripari cambiando Lapadula per Cistana. Al 61’ il pareggio dei locali con Girma, il cui sinistro imprendibile supera Sarr, con Cistana in ritardo sulla chiusura. La Reggiana cerca di sfruttare la superiorità numerica: brividi al 73’ sul fendente di Charlys, parato da Sarr e al 78’ con Girma il cui fendente si infrange sul palo. All’88’ l’ultima occasione aquilotta, con una punizione di Esposito deviata in angolo da Motta.

Fabio Bernardini