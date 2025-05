Spezia, parte da Catanzaro la scalata alla ’A’

L’ora di scrivere la storia, di entrare nell’album dei vincenti, di riportare la gioia a un popolo che stramerita la Serie A. Questa sera, allo stadio Ceravolo di Catanzaro (ore 20,30, arbitra Bonacina), gli Aquilotti di Luca D’Angelo sono chiamati a recitare alla perfezione il primo atto di un copione che ha come finale la realizzazione del grande sogno. Il tecnico aquilotto non ha usato giri di parole: "Non capita tutti gli anni di giocarci la A, dobbiamo cogliere questa possibilità. Per essere protagonisti assoluti della storia occorre portare a casa il risultato più importante". Lo Spezia, per ammissione del suo allenatore, arriva all’appuntamento in buone condizioni fisiche e mentali, pur a fronte di cinque pesanti assenze: Sarr, Soleri, Degli Innocenti, Bertola e Salvatore Esposito. Quest’ultimo e Reca sono destinati a tornare a disposizione nella semifinale di ritorno. Anche Bandinelli e Lapadula non sono al meglio, ma stringeranno i denti per esserci.

Gli Aquilotti, pur avendo la possibilità di gestire il risultato (ovvero di passare il turno con due pareggi) non rinunceranno al loro gioco aggressivo e propositivo: "Cercheremo di fare la partita che è la nostra forza più importante", ha spiegato D’Angelo. Al netto di ciò, è possibile qualche accorgimento nella scelta dei protagonisti al fine di avere una maggiore stabilità difensiva, presupponendo che il Catanzaro spingerà sull’acceleratore. Nella formazione iniziale è scontata la presenza, a guardia dei pali, di Gori (che in tema di play-off se ne intende visti i miracoli compiuti nella finale Triestina-Pisa del 2019) supportato da Wisniewski, Hristov e Mateju, con Elia e Aurelio sulle fasce. Al centro della mediana vi sarà Nagy, sorretto sul lato destro da Vignali (o Cassata) e sul versante opposto da Bandinelli.

In attacco, confermatissimo Pio Esposito, che ingaggerà una sfida a distanza con Iemmello (entrambi a quota 17 gol), con Lapadula o Di Serio ad affiancarlo. Al seguito dei bianchi circa 150 tifosi, in una trasferta da 1000 km in un giorno lavorativo. In tribuna, a rappresentare la società, l’ad Andrea Gazzoli e il ds Stefano Melissano, assenti il patron Thomas Roberts e il presidente Charlie Stillitano (per lui un derby visto che la sua famiglia è originaria di Gioia Tauro) per impegni di lavoro, entrambi dovrebbero essere presenti domenica prossima al ‘Picco’. Proprio in vista del match di ritorno la curva Ferrovia ha dato appuntamento a tutti i tifosi, sabato prossimo, a Follo e domenica, all’Nh Hotel, alle ore 17,45, per accompagnare la squadra al ‘Picco’ con la scooterata.

Fabio Bernardini