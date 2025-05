Spezia perde contro Reggiana e dice addio alla promozione diretta

Poche attenuanti a Reggio Emilia per lo Spezia che dice addio alla promozione diretta, secondo la disamina della stampa sportiva nazionale. La Gazzetta dello Sport dice che "ora la squadra di D’Angelo deve difendere il terzo posto", anche se si è visto "uno Spezia che era partito forte, D’Angelo aveva attuato un robusto turn over, con 5 cambi" e alla fine "lo Spezia, che non perdeva in trasferta dal 29 dicembre (0-2 a Bari) non è più riemerso". Una Reggiana super" stando al Corriere dello Sport-Stadio con "lo Spezia a pagare dazio", "i bianchi hanno provato a scappare, ma hanno tenuto botta poco" e "Lo Spezia c’è rimasto un po’ male, ma è innegabile ritenere che abbia fatto poco per portar via la posta".

La Repubblica scrive di "uno Spezia bello a metà. Non basta un tempo o quasi di prevalenza abbastanza chiara per portare via un risultato positivo". Nel primo tempo "il momento migliore dello Spezia", che però nella ripresa"vuole i tre punti, ma si sbilancia e subisce"; tuttavia "i bianchi non hanno mollato, i cambi non hanno però portato molto".

Nelle pagelle, l’unico ad agguantare il 7 è il subentrato Di Serio (sul Corriere) per il resto pochissimi anche i 6.5. Andrea Catalani

Nella foto: Hristov