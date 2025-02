Spezia perde l’imbattibilità nel big-match

Pro Sesto 2 Spezia Women 0

PRO SESTO: Selmi, Dell’Acqua, Raimondo, Gentile, Ciocca, Pasquali, Riva, Biffi, Baruffaldi, Accoliti, Barbuiani. (A disp. Dubini, Giordano, Pannullo, Arosio, Bianchi, Esposito, Abati, Citelli Victoria). All. Santoni.

SPEZIA WOMEN: Sensi, Pozzi (85’ Duce), Lehmann, Fuggle. Monetini (80’ Del Freo) Ciccarelli, Dezotti, Lovecchio, Buono (70’ Manea), Codecà, Parodi. (A disp: Pucitta, Falchetto, Scattina, Lombardo, Barraza, Dehima, Passalacqua, Piazza). All Salterio

Arbitro: Cazzavillan di Vicenza (assistenti Donati e Besseghini di Cinisello Balsamo)

Reti: 70’ e 81’ Accoliti

SESTO SAN GIOVANNI (Milano) – L’Asd Spezia Women cade nel big-match a Sesto San Giovanni, perdendo l’imbattibilità che durava da 15 giornate. Con questa sconfitta le aquilotte rilanciano in classifica le stesse le lombarde e il Moncalieri in ottica promozione, anche se conservano uno e due punti vantaggio sulle inseguitrici, con una gara in meno disputata. A decidere il match è una doppietta di Accoliti alla metà della ripresa, che ferma la corsa delle bianconere.

Ora le ragazze di mister Salterio disputeranno una serie di partite alla propria portata, prima di affrontare all’ultima giornata il Moncalieri in quella che potrebbe essere la sfida decisiva del campionato. Tornando alla cronaca, annullato a Parodi un gol sullo 0-0, poi a metà ripresa le lombarde passano con un tiro da lontano. Lo Spezia non demorde e si lancia alla ricerca del pareggio e ci va vicino quando Lovecchio colpisce il palo. Nel momento di massimo forcing delle aquilotte, arrica però il raddoppio della Pro Sesto che chiude definitivamente la partita. In settimana il gruppo dovrà riflettere sul perché nelle due sfide clou del campionato, si sono commessi errori che hanno compromesso il risultato e che hanno portato solo un punto. Necessaria in tal senso l’immediata reazione nel prossimo impegno contro la Torres, agganciata al pentulimo posti in classifica dal Pietrasanta.

Risultati: Baiardo-Formello 5-0, Pietrasanta-Ivrea 2-0, Bellinzago-Meda rinviata, Sedriano-Tharros 2-4, Lesmo-Azalee 1-3 e Torres-Moncalieri 0-3. Riposava: Monterosso.

Classifica: Spezia 43, Pro Sesto 42, Moncalieri 41, Meda 32, Azalee e Baiardo 29, Lesmo 25, Ivrea 21, Tharros e Bellizago 20, Sedriano e Monterosso 16, Pietrasanta e Torres 7, Formello 5.

Ilaria Gallione