Spezia-Pisa 3-2: nerazzurri sempre avanti, poi gli spezzini la ribaltano

La Spezia, 9 marzo 2025 – La promozione diretta non è solo una cena a due: lo Spezia supera il Pisa e così si porta a -3 dai toscani (il Sassuolo è lassù, ancora altri 9 punti più avanti). Era un big match e come tutte le grandi sfide, quella tra Spezia e Pisa – rispettivamente terza e seconda del campionato di Serie B – ha riservato grandi emozioni. In un Picco sold out da parte locale e con circa 500 ospiti. Due volte in vantaggio il Pisa, altrettante ripreso e poi infine scavalcato.

Poche novità nelle formazioni: come previsto D'Angelo ritrova Lapadula, Inzaghi deve fare a meno di Moreo.

Primo pericolo per il portiere Semper al minuto numero 4 con il colpo di testa di Pio Esposito, su punizione del fratello Salvatore, e la palla che va vicino al palo alla sinistra del portiere. La possibilità di passare in vantaggio ce l'ha però il Pisa al 10': dopo l'errore in disimpegno di Wisniewski, Touré innesca Meister e poi a Lind a centro area, che anticipa Bertola, ma tocca fuori dallo specchio da dentro l'area piccola. Gioca molto sulla fascia destra il Pisa, puntando su Touré, in una gara molto spezzettata e con un ritmo non eccessivamente alto.

Soffre molto la fisicità dei toscani lo Spezia e questa non è una cosa consueta. In vantaggio gli ospiti ci vanno dopo una cavalcata di Bonfanti a centrocampo, sfera allargata a Lind, il cui tiro-cross– che sarebbe terminato in fallo laterale – dopo essere stato soltanto sfiorato da Chichizola (premiato prima del via per la sua 150esima presenza coi liguri), viene deviato nella propria porta da Wisniewski. È lo 0-1. Ci prova poi anche Touré con una rovesciata da molto lontana, ma Chichizola è attento al 42'.

Il pareggio dello Spezia arriva al 45' con una punizione magistrale di Salvatore Esposito (fallo su Lapadula), che la mette praticamente all'incrocio con Semper che riesce soltanto a toccare. È l'1-1.

Dopo l'intervallo rientrano gli stessi 22 e il Pisa riparte, ancora una volta, con maggiore grinta. Dopo solo due minuti passa in vantaggio, con Touré che mette al centro dove è bravissimo Meister a girarla sotto la traversa con potenza, dopo il passaggio a vuoto di Wisniewski. È l'1-2. C'è pure la possibilità di fare il tris ospite al 7', ma Tramoni dopo una bella cavalcata, spreca tutto calciando centralmente, così Chichizola raccoglie il pallone con facilità.

Appare stanco lo Spezia, mentre tiene il ritmo alto il Pisa, pressando i portatori di palla, mentre D'Angelo punta su Elia per vivacizzare la manovra sulla destra. Ed è proprio da un suo cross che si innesca l'azione del nuovo pareggio di casa al 13': Salvatore Esposito libera Reca che fa da torre a Pio Esposito, tocco facile sotto porta e 2-2. Per l'attaccante è il 14° centro stagionale, da capocannoniere.

L'errore di Mateju a centrocampo al 19' libera Lind, ma invece di cedere a Tramoni scarica il sinistro sul fondo per la pace di Chichizola, e per l'arrabbiatura di Inzaghi. E così, un minuto dopo, lo Spezia passa addirittura avanti: punizione di Salvatore Esposito, torre di Lapadula e passaggio di Reca (che gioca dal 2' con una fasciatura alla testa, per il sopracciglio sinistro, dopo uno scontro con Meister) di testa con palla rimpallata e così Wisniewski può scaricare il suo destro. È il 3-2. In entrambi i gol spezzini interviene il Var, per controllare le eventuali posizioni di offside, ma per questione di centimetri, i calciatori in maglia bianca sono sempre regolari. Negli ultimi assalti del Pisa alla porta di Chichizola, ci sono le conclusioni fuori bersaglio di Lind (ammonito per un brutto fallo) e tanta pressione, ma al triplice fischio si chiude così.

Spezia-Pisa 3-2 (pt 1-1)

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski; Hristov, Bertola (11' st Elia); Mateju, Vignali (42' st Kouda), S. Esposito (33' st Nagy), Bandinelli, Reca (42' st Aurelio); P. Esposito, Lapadula (33' st Di Serio). A disp. Gori, Ferrer, Falcinelli, Colak, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi. All. D'Angelo.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo (38' st Piccinini), Bonfanti (23' st Angori); Touré (24' st Morutan), Marin (39' st Buffon), Abildgaard, Sernicola; Meister (32' st Arena), Tramoni; Lind. A disp. Nicolas, Loria, Hojholt, Rus, Solbakken, Castellini, Calabresi. All. Inzaghi.

Arbitro: Mariani di Aprilia (assistenti Lo Cicero di Brescia e Vecchi di Lamezia Terme, quarto uomo Ubaldi di Roma 1; Var Abisso di Palermo, Avar Tremolada di Monza).

Marcatori: 38' pt autorete Wisniewski (S), 45' pt S. Esposito (S); 2' st Meister (P), 13' st P. Esposito (S), 20' st Wisniewski (S).

Note: spettatori 10.880 per un incasso di 140.604 euro. Ammonito Meister, Mateju. Canestrelli, Abildgaard, Reca, Lind. Tiri in porta 4-3. Tiri fuori 4-4. In fuorigioco 0-2. Angoli 2-0. Recupero 2' pt e 6' st.