Spezia Primavera pareggia 2-2 contro Avellino al centro sportivo Ferdeghini

SPEZIA 2 AVELLINO 2

SPEZIA: Leonardo, Martinelli (59’ Fantinati), Nicolai, Felici (59’ Garzia), Bertoncini, Piras, Viola (59’ Cassano), Lorenzelli, Fontanarosa, Vannucci (71’ Franchetti Rosada), Ferrazza (83’ Arrighi). (A disp. Tortorella, Kalushi, Schembre, Insignito, Del Sante, Vicari). All Terzi.

AVELLINO: Pizzella, Beruschi (83’ Aloisi), Piantedosi, Amiranda, Solaro, Zeqiraj, Giunto (46’ Vignoli), Diagne, Fusco (79’ Donofrio), Antoci (60’ Baldari), De Salvo. (A disp. Pezzella, Gabriele, Giorgetti, Garofalo, De Michele, Lanzone, Piscopo). All. Galliano

Arbitro: Nencioli di Prato (assistenti Tomasi di Schio e Storgato di Castelfranco Veneto).

Reti: 17’ Lorenzelli, 45’ Fusco, 48’ Amiranda, 62’ Piras.

LA SPEZIA – Lo Spezia Primavera non va oltre il pareggio nel match disputato al centro sportivo ‘Ferdeghini’, contro l’Avellino. Per i bianchi si tratta del settimo risultato utile consecutivo, al netto di una vittoria conseguita con il Crotone e ben sei pareggi ottenuti contro il Cosenza, Benevento, Monopoli, Perugia, Bari e, appunto, l’Avellino. Gli Aquilotti partono forte e si portano in vantaggio al 17’ con Lorenzelli, per poi sfiorare il raddoppio con Fontanarosa. Al 40’ Leonardo si supera intercettando un tiro pericoloso nell’area piccola di Fusco. È il preludio al gol del pareggio che arriva allo scadere della prima frazione di gioco con lo stesso Fusco. Al 48’ gli ospiti approfittano di un momento di sbandamento della formazione aquilotta per portarsi in vantaggio con Amiranda. Lo Spezia non ci sta e riesce a pervenire al pareggio, al 62’, grazie alla deviazione vincente di Piras.

Fabio Bernardini

Nella foto: Claudio Terzi