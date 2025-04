Spezia Primavera sconfitta in casa dall'Ascoli: Zagari e Gorica decisivi

SPEZIA 0 ASCOLI 2

SPEZIA: Tortorella, Nicolai, Piras, Garzia (76’ Felici), Martinelli, Bertoncini, Cassano (76’ Arrighi), Lorenzelli, Fontanarosa (59’ Vannucci), Franchetti Rosada (85’ Vicari), Ferrazza (59’ Viola). (A disp. Leonardo, Fantinati, Kalushi, Banti, Insignito, Schembre, Del Sante). All. Terzi.

ASCOLI: Dente, Caucci, Deriu (68’ Lo Scalzo), Dodde, Zagari, Di Teodoro, Ciccanti, De Witt (59’ Flaminio), Finotti (76’ Colaiacomo), Lattanzi (76’ Giacomazzi), Gorica (68’ Madonna). (A disp. Sciammarella, Nobile, D’Amore, Grasso, Cerbone). All. Ledesma.

Arbitro: Diop di Treviglio, (Pellegrini di Prato e Nesi di Firenze).

Reti: 34’ Zagari, 53’ Gorica.

La Spezia – Sconfitta casalinga dello Spezia Primavera contro la vice capolista Ascoli. I bianconeri marchigiani passano in vantaggio al 34’ con Zagari, il raddoppio nella ripresa, al 53’, con Gorica. Nel prossimo turno di campionato gli Aquilotti sfideranno, in trasferta, il Pisa, per poi chiudere, il prossimo 10 maggio, al ‘Ferdeghini’, con la Ternana.

Risultati: Pescara-Ternana 1-1, Monopoli-Pisa 2-3, Cosenza-Crotone 2-1, Bari-Benevento 2-1, Frosinone-Avellino 3-0, Perugia-Salernitana 3-2, Napoli-Palermo 1-1.

Classifica: Frosinone 62, Ascoli 56, Napoli, Ternana 52, Pisa 42, Pescara 41, Benevento 40, Palermo 39, Cosenza 37, Spezia 34, Salernitana 31, Perugia 29, Avellino 28, Crotone, Bari 27, Monopoli 22.

Nella foto: Claudio Terzi