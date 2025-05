Spezia Primavera trionfa nel derby contro Pisa: vittoria 2-1 in trasferta

PISA1SPEZIA2

PISA: Giuliani, Pucci (63’ Bendinelli), Bacciardi (66’ Ferrari), Frosali (63’ Battistella), Sapola, Baldacci, Bettazzi (63’ Cenerini), Cannarsa, Buffon, Tosi, Vivace (83’ Lovo). (A disp. Rugginenti, Arnesi, Battista, Conti, Capitanini, Novak, Ribechini). All. Innocenti.

SPEZIA: Leonardo, Kalushi, Banti (46’ Schembre), Garzia, Bertoncini, Piras (22’ Insignito) Nicolai (87’ Fantinati), Felici, Viola, Vannucci (46’ Lorenzelli), Franchetti Rosada (63’ Vicari). (A disp. Tortorella, Martinelli, Arrighi, Ferrazza, Del Sante, Fontanarosa, Cassano). All. Terzi.

Arbitro: Saffioti di Como (Iuliano di Siena e Valenti di Roma).

Reti: 57’ Viola, 62’ Felici, 90’ Cannarsa.

PISA – Grande vittoria dello Spezia Primavera nel derby contro il Pisa. I ragazzi allenati da mister Claudio Terzi si sono imposti, in terra toscana 2-1 sui nerazzurri, i quali, dopo questo pesante ko casalingo, si sono visti scavalcati dal Pescara in quinta posizione. Una prova di orgoglio per i giovani aquilotti, all’insegna del senso di appartenenza che è uno dei punti cardine sul quale ha puntato il responsabile del settore giovanile aquilotto Beppe Vecchio. Bianchi in vantaggio al 57’ con Viola, il raddoppio al 62’ con Felici. Ininfluente il gol siglato da Cannarsa al 90’.

Fabio Bernardini