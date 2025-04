Spezia punta al terzo posto per i play-off: pareggio a Frosinone

"Obiettivo terzo posto per spiccare il volo ai play-off". Dopo il pareggio delle Aquile a Frosinone, il pensiero comune è già proiettato all’appendice del campionato: "Lo Spezia può vincere gli spareggi promozione" il pensiero comune fra i tifosi aquilotti. Concetti sottolineati da Giorgio Iannello: "Bisogna essere soddisfatti di ciò che questa squadra produce, l’impegno dei bianchi non manca mai, così come la voglia di vincere, lo Spezia è una bellissima realtà. Ormai l’obiettivo è focalizzato sul terzo posto con i vantaggi che questo piazzamento incorpora; gli Aquilotti non sono mai stati messi sotto da nessuno, per cui potranno giocarsi gli spareggi promozione con la convinzione di poterli vincere. A Frosinone pareggio giusto. Le Aquile, dopo un primo tempo un po’ sotto tono, hanno giocato una ripresa con maggiore convinzione, sfiorando anche la vittoria dopo il 2-2 di Pio Esposito. Aggiungo una postilla sulla società: speriamo che il neo proprietario Roberts e il presidente Stillitano varino progetti ambiziosi". Torna sulla gara dello ‘Stirpe’ Valter Renesto: "Ho visto uno Spezia un po’ meno brillante del solito, a tratti lezioso, però mai domo, lottatore, che fino all’ultimo secondo ha provato a vincere la partita. Sono felice per il gol di Bandinelli, meno per il 22° palo colpito...: se soltanto la metà dei tiri che hanno colpito i legni fossero entrati magari saremmo al posto del Pisa. Da rivedere poi il secondo gol del Frosinone perché mi è parso viziato da un fallo su Mateju. L’obiettivo è, ormai, chiaramente quello di consolidare il terzo posto in ottica play-off, dosando magari un po’ le forze, evitando nei limiti del possibile ogni rischio". Gli fa eco Sandro Bondi: "Ovviamente gli sforzi degli Aquilotti dovranno concentrarsi sul terzo posto per giocare i play-off in condizioni favorevoli, visto che basterebbero quattro pareggi per salire in Serie A. Sperando in una maggiore dose di fortuna considerando i 22 pali colpiti, roba da guiness dei primati. La squadra, al netto di un po’ di stanchezza, è viva, lotta su ogni pallone, ha costante voglia di vincere. A Frosinone il pareggio sta stretto ai bianchi, perché dopo un primo tempo non entusiasmante, lo Spezia è uscito nella ripresa, gli avversari non hanno mai passato la metà campo". Considera positivo il pareggio a Frosinone Giulio Delfino: "Un punto guadagnato, visto che comunque lo Spezia è andato sotto in due occasioni. Si tratta di un 2 a 2 che consente ai bianchi di mantenere un po’ di distacco dalla Cremonese per consolidare il terzo posto. Contando che lo Spezia ha perso solo quattro partite, con quattro pareggi, da terzo classificato, andrebbe in Serie A. Fossi in mister D’Angelo rifletterei sul fatto che prendiamo troppi gol sui calci d’angolo; ciò detto, la squadra nel secondo tempo ha dominato la scena, sfiorando più volte la vittoria". "La squadra è un po’ stanca – afferma Luca Gandolfi – spero riesca a blindare al più presto il terzo posto per ricaricare un po’ le batterie in vista dei playoff. Lo Spezia merita di salire in Serie A perché ha fatto un campionato strepitoso, sempre da terzo. Speriamo che la fortuna si ricordi di noi, a Frosinone colpito il 22° palo, roba incredibile".