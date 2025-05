Spezia-Reggiana: Lapadula brilla, ma Portanova e Gondo affondano lo Spezia

GORI 5,5: da rivedere sul potente colpo di testa di Portanova, non impeccabile nell’uscita sul gol di Gondo.

WISNIEWSKI 6: tiene botta sugli avanti granata, ha sulla testa il pallone del possibile pareggio allo scadere.

HRISTOV 6: non molla mai la presa anche se Gondo lo mette a tratti in difficoltà. Ci mette una pezza disinnescando un contropiede velenoso.

VIGNALI 5,5: non disputa la sua migliore partita, nella ripresa commette un errore fatale servendo Cassata marcato, consentendo il contropiede vincente della Reggiana (59’ MATEJU 6: apporta solidità).

ELIA 5,5: taglia la difesa granata con accelerazioni costanti ma gli manca l’ultimo passaggio. Si perde Portanova sull’1-1. Ammonito, sarà squalificato (68’ CANDELARI 5,5: nessun guizzo di qualità).

NAGY 6: testa passa e pedalare, si inserisce bene negli spazi. Ci prova con un tiro da fuori che lambisce il sette (76’ DI SERIO 5: confusionario e sprecone).

ESPOSITO S. 6: sciorina buon calcio pur perdendo qualche pallone di troppo. Dal suo piede vellutato, con un calcio d’angolo perfetto, nasce il gol firmato da Lapadula.

CASSATA 6: apporta la consueta verve agonistica, con un’attenzione particolare in fase di interdizione (58’ KOUDA 5,5: non sposta gli equilibri).

AURELIO 5: così così in copertura, lascia troppo spazi di giocata a Ignacchiti, per il cross vincente a Portanova. Poca qualità in avanti.

ESPOSITO P. 6: recriminazioni per il suo destro a botta sicura deviato in angolo da Lucchesi. Buono il dialogo con Lapadula, cala nella ripresa con segnali di stanchezza.

LAPADULA 6,5: un cecchino implacabile dell’area di rigore, zittisce il Mapei con un sinistro imparabile (68’ COLAK 5: mai pericoloso).

ALL. D’ANGELO 6: è uno Spezia dai due volti, brillante nel primo tempo, a sorpresa sotto tono nella ripresa.

Fabio Bernardini