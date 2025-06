Spezia calcio: rinnovato il contratto del direttore sportivo Stefano Melissano

La Spezia, 20 giugno 2025 – Dopo quello dell'amministratore delegato dello Spezia calcio Andrea Gazzoli e la conferma del tecnico Luca D'Angelo, scatta il rinnovo del contratto anche per il direttore sportivo Stefano Melissano fino al 30 giugno 2027.

Arrivato nel Golfo dei Poeti in occasione del campionato di Serie A 2020/2021, Melissano è stato tra gli artefici della storica salvezza, prima di approdare alla Fiorentina nella stagione successiva. Fatto ritorno nel club di via Melara nella stagione 2022/2023, per il ds aquilotto quello appena concluso è stato il quarto campionato alla guida dell'area sportiva dello Spezia, un percorso ricco di sfide e importanti decisioni, che hanno portato le Aquile fino ad un passo da una nuova storica promozione.

“Stefano Melissano ha dimostrato costantemente il suo valore come eccezionale direttore sportivo – ha dichiarato il presidente dello Spezia calcio Charlie Stillitano – . Siamo orgogliosi di poter proseguire il cammino insieme e di continuare a costruire una squadra competitiva e coesa con solide basi per il successo e la sostenibilità a lungo termine”.

Poi le parole del diretto interessato “Per me questa città rappresenta ormai una seconda casa e sono orgoglioso di poter proseguire nel mio lavoro qui – spiega Melissano – . Le sfide che si sono presentate nel tempo sono state occasioni di crescita che ci hanno consentito di creare fondamenta solide. Continuerò a lavorare come ho sempre fatto, con onestà, impegno, sacrificio, fame e la voglia di dare il mio contributo per rendere orgoglioso un popolo che mi ha fatto sentire uno di loro”.