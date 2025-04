Spezia-Sampdoria 2-0: si sblocca Lapadula, suo il bis vincente

La Spezia, 6 aprile 2025 – Torna a vincere lo Spezia che, dopo la sconfitta di ieri del Pisa, ora è di nuovo a -5 dai toscani. Il successo degli aquilotti al Picco contro la Sampdoria, coincide con il rientro in campo di Salvatore Esposito e con i primi gol di Lapadula in maglia bianca.

D'Angelo schiera Bertola e Nagy sul centrocampo, ma quando entra Esposito la partita cambia. Passano 3 minuti e sul cross di Bandinelli dalla sinistra, bel colpo di testa di Lapadula che, però, non ha la necessaria forza e così viene parata facilmente.

A provarci è ancora lo Spezia al 13', con Bandinelli di sinistro da fuori area, con Cragno a toglierla dall'incrocio dove era però ben piazzato. Rischiano tantissimo gli aquilotti al 28' quando Elia si fa rubare il pallone in contropiede da Yepes, però recupera poi su Depaoli che riceve il pallone in area con una scivolata perfetta.

È fortunato Cragno al 32' quando sbaglia il rinvio e viene murato da Pio Esposito, con palla che va sul laterale e non verso la porta. L'ultimo brivido in area Sampdoria nel recupero, con Cragno che esce male, ma nessuno spezzino riesce a calciare bene e dopo una carambola, il pallone finisce oltre alla linea di fondo. Poche le occasioni da entrambe le parti, anche se lo Spezia mantiene il pallino del gioco.

Il secondo tempo inizia con un cambio tra gli ospiti con Akinsanmiro che prende il posto di Sibilli. Al 7' è pericoloso lo Spezia con il colpo di testa di Hristov, sul cross di Elia dalla destra, con palla sul fondo. Il diagonale di Pio Esposito, al 12', va direttamente sul fondo. Incredibile l'occasione per passare in vantaggio al 13' con Aurelio, di testa da un passo, dopo il cross di Elia, con sfera toccata praticamente addosso a Cragno. Arriva in quel momento l'ingresso di Salvatore Esposito. Passano due minuti e ancora un'occasione sprecata, con traversone di Pio Esposito e Elia che a porta vuota conclude alto da un paio di metri. Il gol è nell'aria: punizione di Salvatore Esposito per Hristov, che di piede la rimette al centro, dove arriva Lapadula e la spinge dentro nella porta sguarnita. Ma non finisce qui perché Lapadula al 28' raccoglie la respinta del portiere sul diagonale di Bandinelli, e la mette dentro con un rasoterra. È il 2-0.

Potrebbe arrivare il 3-0 ma il tiro di destro da posizione defilata di Pio Esposito, prende la traversa interna e esce, è il decimo legno colpito dall'attaccante. L'aveva pure segnato il gol al 37' su assist del fratello Salvatore su punizione, però poi viene annullato per un suo precedente tocco con la mano. Lo Spezia rimane poi in 10 uomini quando Wisniewski, dopo l'errore di Bertola, stende Akinsanmiro e prende la seconda ammonizione al 40'.

Nessuna sofferenza particolare nel finale di gara e così lo Spezia di D'Angelo, che soffre in tribuna stampa essendo squalificato, torna finalmente a vincere, dopo la sconfitta di Brescia.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski,, Hristov, Mateju; Elia, Bertola, Nagy (13' st S. Esposito), Bandinelli (48' st Candelari), Aurelio; P. Esposito, Lapadula (36' st Di Serio). A disp. Mascardi, Chichizola, Ferrer, Falcinelli, Colak, Benvenuto, Giorgeschi, Kouda. Djankpata. All. Taddei (D'Angelo squalificato).

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno; Curto (29' st Coda), Altare, Riccio; Bereszynski (42' st Abiuso), Vieira (29' st Oudin), Yepes, Beruatto; De Paoli, Sibilli (1' st Akinsanmiro); Niang. A disp. Ghidotti, Chiorra, Ricci, Meulensteen, Venuti, Ferrari, Veroli, Benedetti. All. Semplici.

Arbitro: Rapuano di Rimini (assistenti Capaldo di Napoli e Bercigli di Firenze, quarto uomo Madonia di Palermo; Var Gariglio di Pinerolo, Avar Camplone di Pescara).

Reti: 21' st e 28' st Lapadula.

Note:spettatori 10.220. Espulso Wisniewski al 40' per doppia ammonizione. Ammoniti Vieira, Sibilli, Bereszynski, Riccio, Oudin.