Spezia-Sassuolo 2-1: il bis di Vignali manda k.o. la capolista

La Spezia, 24 gennaio 2025 – La capolista va k.o. Ci pensa un superlativo Spezia a battere il Sassuolo nell'anticipo della quarta giornata di ritorno della Serie B. Una doppietta dello spezzino Vignali, a cui risponde l'altro spezzino Mulattieri (attaccante degli emiliani) e così il 2-1 è servito.

In avvio D'Angelo schiera Wisniewski in difesa e Di Serio in attacco, dopo il rientro dalla squalifica. Passano 2 minuti e sul cross da destra di Vignali, il colpo di testa di Di Serio che sfiora la traversa. Poi ancora Di Serio, il cui diagonale di sinistro che trova Moldovan attento al 6', poi l'arbitro fischia la sua posizione di offside. La partita è molto intensa e dopo 2 minuti lo Spezia passa in vantaggio: Vignali scambia con Elia e poi con un sinistro potente, dopo aver fatto fuori Odenthal, insacca sfruttando anche la deviazione della schiena di Doig. È l'1-0.

Dopo l'espulsione di Grosso che entra in campo per dare disposizioni grande parata di Moldovan sul colpo di testa ravvicinato di Vignali, sul traversone di Reca al 27', mentre poi la palla arriva dopo il proseguimento dell'azione a Bandinelli la cui conclusione viene respinta ancora dall'estremo difensore.

Si distende in tuffo sulla propria destra Chichizola, sul tiro da dentro l'area di Thorstvedt al 32', poi Laurentiè arriva con un attimo di ritardo per il tap-in. Ma il Sassuolo continua a pressare e al 35' pareggia: corner di Laurentiè e colpo di testa del neroverde spezzino Mulattieri, che la piazza dove Chichizola non riesce ad arrivare. È l'1-1.

Grandi schermaglie a centrocampo, poi para a terra il sinistro da fuori area di Pio Esposito, il portiere Moldovan al 43'. Il primo tempo si chiude con due occasioni Spezia: il colpo al volo di Bandinelli sul cross di Elia, ma senza troppa convinzione, così Moldovan può bloccare; e l'incornata a centro area di Vignali con palla di poco fuori.

Parte con un grande piglio nella ripresa il Sassuolo e dopo un paio di minuti, Berardi con una mezza girata impegna Chichizola che tocca in angolo. Dall'altra parte, al 4', la alza Pio Esposito e Reca di testa la mette di poco fuori. Si prende l'ammonizione al 27' Pio Esposito per un fallo a centrocampo ai danni di Muharemovic: l'attaccante sarà squalificato nella prossima col Cittadella.

Lo Spezia passa di nuovo in vantaggio al 31': Mateju dal fallo laterale, la spizza Pio Esposito, poi Kouda libera su Vignali che arriva e si fa trenta metri palla al piede poi scarica un diagonale perfetto su cui Moldovan non può fare nulla. È il 2-1.

Volpato, uno dei nuovi entrati, si fa vedere con un tiro deviato in angolo al 35' e un tiro murato da Hristov al 38'. Poi, è la traversa a salvare Moldovan al 43', con Wisniewski dentro l'area piccola. Lo Spezia resiste nei 5 minuti di recupero, anche se il Sassuolo non si rende pericoloso.

SPEZIA-SASSUOLO 2-1, IL TABELLINO

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Vignali (41' st Bertola), Elia (22' st Cassata), S. Esposito, Bandinelli, Reca; Di Serio (22' st Kouda), P. Esposito. A disp. Gori, Ferrer, Falcinelli, Colak, Aurelio, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi. All. D'Angelo.

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan (45' st Skjellerup), Odenthal, Muharemovic, Doig; Lipani (21' st Moro), Boloca (1' st Obiang), Thorstvedt; Berardi, Mulattieri (21' st Volpato), Laurienté (21' st Pierini). A disp. Satalino, Pieragnolo, Paz, Lovato, Antiste, Iannoni,, Russo. All. Grosso.

Arbitro: Piccinini di Forlì (assistenti Yoshikawa di Roma e Biffi di Treviglio, quarto uomo Zanotti di Rimini; Var Forneau di Roma, Avar Longo di Paola).

Marcatori: 8' pt Vignali (Sp), 35' pt Mulattieri (Sa); 31' st Vignali (Sp).

Note: spettatori paganti 4.992, con un incasso di 60.557 euro; abbonati 4.660, quota di 44.595.Espulso Grosso al 24' pt. Ammoniti Elia, Di Serio, Muharemovic, P. Esposito, Thorstvedt. Mateju.