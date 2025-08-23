Spezia, si parte da un derby di fuoco. "In campo con la giusta mentalità. Obiettivo, portare a casa la vittoria»

L’esordio in campionato è alle porte e ad entrare nel vivo del derby contro la Carrarese è mister Luca D’Angelo che preferisce rimanere con i piedi per terra nel presentare il match che domani alle 19 al ’Picco’, primo match della nuova stagione di Serie B. "Dovremo scendere in campo sempre con la giusta mentalità e partire dal presupposto che siamo tutti alla pari. Dovremo pensare a giocare come sappiamo, farci trovare pronti e portare a casa i 3 punti davanti al nostro pubblico che ancora una volta sarà straordinario". Sulla condizione atletica il tecnico precisa: "La squadra sta abbastanza bene e con la Sampdoria ha giocato la partita giusta, allungando un po’ di più nella seconda parte del secondo tempo". Anche sulle condizioni fisiche dei singoli chiarisce la situazione: "Kouda potrà giocare dall’inizio, mentre per quanto riguarda Vlahovic dovremo valutare dopo la fase di rifinitura Cassata è rientrato in gruppo e sarà tra i convocati. Zurkowski sta bene ed è disponibile". Tornando agli avversari il mister sa bene di non poter abbassare la guardia: "La Carrarese non ha cambiato molto. È stata una delle sorprese dello scorso campionato, disputando una stagione importante pur partendo da sfavorita. Come tutte le partite sarà difficili da giocare".

Un derby che si disputerà a mercato ancora aperto. "La nostra squadra sarà ancora da completare visto che in alcuni ruoli siamo in debito di uomini. Aspetteremo la fine, tra 10 giorni e poi tireremo le somme. Speriamo che rimangano quei ragazzi che hanno richieste, anche perché numericamente siamo pochi. Purtroppo ci portiamo dietro infortuni come quello di Vignali e Bandinelli che per noi sono un valore aggiunto: speriamo di recuperarli presto. Abbiamo perso 4/5 giocatori importanti, ma abbiamo anche la possibilità di dare spazio a quei ragazzi che sono cresciuti nel tempo con noi come Candelari e Mascardi". Qualche nuovo acquisto potrebbe arrivare: "Ci manca un esterno sinistro, visto che in quel ruolo abbiamo solo Aurelio, anche a centrocampo avremmo bisogno di un rinforzo". Su Artistico, che probabilmente partirà titolare, puntualizza: "L’ho visto molto bene in Coppa Italia. È un giocatore fisico e strutturato. Gli servirà più tempo per entrare nella giusta dimensione di forma e per conoscere i compagni, ma ha sicuramente le caratteristiche per fare bene".

Non manca un accenno su Cistana e Candela: "Sostituiscono Bertola ed Elia e conoscono bene il campionato. Credo che tutti i miei ragazzi dovranno dimostrare di essere un grande gruppo". L’arrivo di Loria tra i pali aumenterà la concorrenza in porta: "Conosco Loria, va a completa il roster dei portieri. Sarr verrà valutato dopo il controllo. Sicuramente tutti si giocheranno il posto". Tra i tanti giovani aggregati nel gruppo D’Angelo si sofferma su Bertoncini: "Per un fatto fisico è un po’ più avanti rispetto agli altri, oltre ad essere leggermente più grande e quindi più esperto. In generale sono molto soddisfatto dei nostri giovani. Merito del settore giovanile. Siamo contenti di aver fatto salire in A due giocatori come Pio Esposito e Bertola, oltre ad aver rimandato Reca in Europa dove merita di stare. Dovremo essere bravi a far integrare i nuovi senza fare paragoni con quelli che sono andati via, instaurando i giusti meccanismi umani e di gioco". Una previsione sulla stagione? "Palermo, Empoli, Venezia, Bari, Sampdoria e Modena sono molto ’aggressive’ in fase di mercato. Ritengo soprattutto le prime tre le più avvantaggiate, ma sarà il campo a dire chi meriterà. Come sempre".

Ilaria Gallione