Spezia, si riparte dal superderby. Le Aquile all’assalto della Carrarese. Allarme infortuni, out anche Aurelio

Tutto pronto per il derby ligure-apuano, in programma oggi alle 19, in un ‘Picco’ stracolmo di tifosi bianchi. Si va verso uno stadio sold out per ciò che riguarda i 10773 posti a disposizione dei supporter spezzini, solo un centinaio invece i sostenitori carraresi. Ieri sono andati esauriti anche i Distinti, rimangono ancora pochi biglietti in tribuna e nei field box. Oggi dalle 15, solo nella in biglietteria dietro la Curva Ferrovia, saranno messi in vendita i biglietti a visibilità ridotta del settore Distinti, al prezzo ridotto di 16.50 euro. "Abbiamo le possibilità di fare un bellissimo campionato – le parole del tecnico aquilotto D’Angelo nel corso del ritiro a Santa Cristina – La società ci sostiene, abbiamo un grande pubblico, per cui occorre entusiasmo. Dobbiamo ritrovare il ‘Picco’ pieno com’è stato l’anno scorso". Ora la squadra deve confermare le qualità tecniche e agonistiche evidenziate nello scorso campionato, condividendo in tal senso le affermazioni dello stesso mister abruzzese: "Sono certo che anche quest’anno la nostra mentalità non mancherà mai – ha ribadito – Inizieremo tutti alla pari, noi dovremo pensare solo a giocare come siamo soliti fare per conquistare i tre punti e portare avanti il nostro progetto. Evitando di fare paragoni". A dispetto dei 21 punti di differenza tra lo Spezia e la Carrarese evidenziati nello scorso campionato (66 punti per i bianchi, 45 per gli apuani), gli Aquilotti dovranno oggi ripartire da zero, mettendo in campo umiltà, determinazione, voglia di vincere e, qualità tecniche, ovvero gli strumenti per potersi confermare ad alti livelli e ribadire la superiorità nei riguardi dei cugini apuani. Il tutto tenendo presente che lo Spezia è ancora un cantiere aperto, visto la necessità di completare l’organico, in primis con un esterno sinistro individuato in Sernicola della Cremonese o Beruatto del Pisa. Se poi partirà Zurkowski, potrebbe entrare un centrocampista (Maggiore resta un nome caldo).

In uscita, Lapadula potrebbe trasferirsi al Pescara, mentre Colak potrebbe andare in Turchia. Da valutare Corradini, che interessa all’Ascoli (in C) e in B a Catanzaro e Juve Stabia. A rendere non facile le cose a D’Angelo, anche la sfortunata situazione in tema di infortuni, visto le indisponibilità di Bandinelli, Vignali, Sarr e Vlahovic cui si aggiungerà probabilmente quella di Aurelio, uscito malconcio dal derby con la Samp. Tornerà tra i disponibili Cassata, anche se non dal primo minuto. Nella formazione iniziale, davanti al portiere Mascardi, carrarese doc, al debutto in campionato, verrà proposta una linea difensiva composta da capitan Hristov centrale, sorretto ai lati da Wisniewski e Cistana, con Mateju sulla fascia destra e Candela adattato a quinto di sinistra. In cabina di regia Esposito, con Nagy mezzala destra e Kouda sul versante opposto. In attacco verrà riproposta la coppia Di Serio-Artistico.

Fabio Bernardini