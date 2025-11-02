Spezia sogna il colpaccio. Monza trasferta difficile: "Puntiamo alla vittoria»

"La partita con il Monza è sicuramente difficile, ma abbiamo le possibilità di vincere, a patto di giocare com’è nelle nostre possibilità, ovvero con quell’attenzione avuta sia con l’Avellino che con il Padova. La squadra si è riaccesa, il campionato è lungo". Così mister Luca D’Angelo nel presentare il match odierno tra il Monza e lo Spezia, in programma oggi allo stadio Brianteo (ora denominato U-Power Stadium) alle 17,15. Una gara difficilissima, considerando il diverso tasso tecnico delle due compagini, che nei propositi di tecnico e giocatori aquilotti sarà affrontata con la voglia di mettere il cuore oltre l’ostacolo per tentare l’impresa vincente.

Al cospetto di un avversario reduce da quattro vittorie consecutive, lo Spezia cercherà di sopperire al gap tecnico con le armi della grinta, dell’orgoglio e della concentrazione, mettendo in campo anche qualche spunto a livello tecnico che, comunque, porta in dote. Il tutto, tenendo presente, le sette assenze pesanti (Zurkowski, Bandinelli, Comotto, Artistico, Esposito e Onofri) che riducono le potenzialità della rosa. Al fianco dei bianchi non mancheranno circa 500 supporter spezzini che, a dispetto del penultimo posto in classifica della loro squadra del cuore, saranno sugli spalti per spingere gli Aquilotti all’impresa. Nella stesura della formazione titolare, mister D’Angelo terrà conto delle capacità di recupero dei singoli, trattandosi della terza partita in otto giorni.

In porta sarà confermato il 28enne italo-senegalese Sarr, reduce dal clamoroso errore commesso contro il Padova. In difesa, tornerà titolare il capitano Hristov, affiancato da Wisniewski e Mateju, con Candela e Aurelio che si candidano per il ruolo di quinti. Al centro della mediana, in luogo di Esposito, giocherà Nagy, sorretto ai lati da Vignali e Cassata, mentre in attacco dovrebbe essere confermata la coppia Di Serio-Lapadula, anche se quest’ultimo, con 35 primavere sulle spalle, sarà alla sua terza partita da titolare nel giro di una settimana. È innegabile che Lapadula sia un giocatore imprescindibile nell’economia della squadra, per cui gli si richiederà un supplemento di sacrificio. Del resto i numeri parlano chiaro: dal suo arrivo allo Spezia, nel gennaio scorso, Lapadula ha messo a segno sette gol, ovvero più del doppio delle reti realizzate da qualsiasi altro compagno di squadra attualmente in organico. Tra i risvolti tattici, provato anche Kouda nel ruolo di trequartista.

Fabio Bernardini