Spezia, sogno Mulattieri. "Sarebbe il pezzo da 90. Artistico e Cittadini ok»

A due settimane dall’inizio del ritiro precampionato dello Spezia, i tifosi aquilotti guardano al mercato della società con fiducia ed entusiasmo per i nomi fin qui proposti. "Artistico e Cittadini sono ottimi profili, così come Candela. Il sogno? Mulattieri". E per quanto riguarda i giocatori confermati o da confermare "della vecchia guardia resti solo chi ha voglia di vestire la maglia bianca" il pensiero dei supporters aquilotti.

Valentina Mergotti promuove a pieni voti le idee del mercato dello Spezia: "Mulattieri e Artistico sarebbero due colpi davvero interessanti. Cittadini e Candela sono due giovani italiani che hanno tutte le carte in regola per vestire la gloriosa maglia bianca. Non sono per i ‘ritorni’, quindi dico ’no’ a Maggiore. Sarà importante puntare su calciatori motivati e lasciar partire chi ha espresso la volontà di lasciare lo Spezia".

Punta sul bomber romano anche Pier Giorgio Baudinelli: "Dopo la partenza di un grande trascinatore come Pio Esposito, spero arrivi Artistico. D’obbligo, poi prendere un difensore al posto di Bertola: ben venga Cittadini. Se Elia vuole andare a Palermo, a fronte di una buona monetizzazione, vada pure. Spero in un campionato tranquillo visto che Palermo e altre società sono superiori".

Tiene i piedi per terra Andrea Bianchi: "Con la nuova società siamo all’anno-zero, mi pare che Roberts tenga molto al settore giovanile che è di vitale importanza. Ho letto di Cittadini, un giocatore con una versalita’ tattica non indifferente, così come di Candela che al Venezia ha fatto molto bene come laterale. Artistico è una punta centrale forte, sarebbe l’erede ideale del mitico Pio. Anche Quagliata, nel pieno della maturità, sarebbe perfetto sulla sinistra. Maggiore è spezzino doc, ma il suo ritorno non mi convince molto. Se poi arrivasse Mulattieri in coppia con Artistico sarebbe un attacco da sogno".

Gli fa eco Alex Moracchioli: "Sono partiti Pio, Chichizola, Bertola Gori e, a breve, conosceremo le destinazioni di Wisniewski, Salvatore Esposito e Elia. Sarebbe pertanto fondamentale compensare questi addii con gli arrivi di Quagliata, Maggiore, Mulattieri e Candela, elementi di prima scelta per la B. Ho qualche perplessità su Cittadini e Artistico. L’obiettivo dovrà essere in primis la salvezza, per poi puntare ai playoff".

All’insegna dell’equilibrio il giudizio di Ernesto Azzarini: "Sistemati gli esuberi che pesano sul bilancio, si parlerà di entrate. Mi dispiacerebbe perdere Elia a favore di una concorrente diretta, ma sarei contento dei ritorni in maglia bianca degli spezzini Candela e Mulattieri. Sostituire Pio non sarà facile, ma Artistico potrebbe fare al caso nostro. Ottimi anche Cittadini e Quagliata. Vorrei, poi, si puntasse a sviluppare la politica dei giovani nella nostra cantera".

"Artistico, Cittadini, Quagliata e Candela sono tutti giocatori forti, ho dei dubbi sull’utilità del ritorno di Maggiore – dice Piercarlo Magroncini – Gli elementi da sostituire saranno ben otto, ma non ne farei un dramma se partiranno Salvatore e Elia, l’importante sarà la monetizzazione. C’è di che essere soddisfatti per la stabilità societaria garantita da Roberts, non è cosa da poco. Ottima la conferma di mister D’Angelo, fondamentale per lo Spezia del futuro".

E’ pragmatico Fabrizio Pinotti: "Dopo la stagione meravigliosa dello scorso campionato, è giusto che resti chi ha motivazioni massimali. I ritorni di Maggiore e Mulattieri sarebbero ottimali. Sono felicissimo di vedere Pio così in alto, gli auguro ogni bene per ciò che ci ha dato".

Infine Massimiliano Fontana: "Tenere giocatori con il ’mal di pancia’ non serve: quindi se Elia, Wisniewski e Salvatore voglio partire è giusto che vadano. Serviranno giocatori che diano l’anima in campo, Artistico è un ottimo prospetto ma non facciamo paragoni con Pio che ora gioca nell’Inter. Candela sarebbe un prospetto ottimo per lo Spezia e Mulattieri la classica ciliegina sulla torta. Mi piacerebbero poi Caso del Modena e il ritorno di Maggiore".