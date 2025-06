Spezia, stretta finale su Cittadini e Artistico. Elia verso Palermo, al suo posto Candela

Spezia in accelerata per due ‘colpi’ in entrata: il centrale difensivo Giorgio Cittadini dell’Atalanta e l’attaccante Gabriele Artistico della Lazio. Il ds Stefano Melissano è in pressing con gli agenti e le società di appartenenza per ingaggiare i due validi atleti, entrambi in grado di apportare qualità e sostanza a una squadra con una base già solida. Per Cittadini, il ds aquilotto è stato abilissimo a intuire l’affare e anticipare i tempi della concorrenza. Un giocatore che era già finito nel taccuino del ds aquilotto in passato, tornato ora in auge per sostituire Nicolò Bertola. Cittadini è un atleta molto forte, classe 2002, cresciuto nella prestigiosa cantera dell’Atalanta, nella quale si distinse vincendo con la Primavera lo scudetto e la Supercoppa. Fisico strutturato, alto 193 centimetri, molto bravo in fase di impostazione, nel gioco aereo e nell’intuire i movimenti degli avversari, il giocatore nativo di Gardone Val Trompia esordì in Serie A nelle fila della Dea il 9 gennaio 2022, nel match contro l’Udinese. Poi la nazionale Under 21 con mister Nicolato, le esperienze a Modena (Serie B), Monza in Serie A, fortemente voluto da mister Palladino, Genoa, Frosinone (B). In Ciociaria ha giocato poco perché la scorsa estate ha subito un intervento al ginocchio destro per la ricostruzione del crociato anteriore, solo nelle ultime partite di campionato è tornato abile e arruolato. Melissano è a buon punto sia con l’agente del giocatore che con l’Atalanta, al vaglio il prestito con possibile diritto di riscatto. Il dirigente aquilotto è a buon punto anche per Artistico, sia con l’agente che con la Lazio, un giocatore da ‘Picco’, grintoso e efficace, che in riva al Golfo potrebbe trovare la sua consacrazione con mister D’Angelo. Restano aperte le piste che portano ad altri due top per la categoria: l’esterno sinistro Giacomo Quagliata, di proprietà della Cremonese e l’esterno destro Antonio Candela, reduce dall’esperienza al Valladolid.

I contatti con i loro agenti sono pressoché quotidiani, se dovesse partire Elia al Palermo (1,5 milioni la cifra richiesta, metà andrà all’Atalanta), Candela è ritenuto il profilo perfetto per rimpiazzarlo. Tra l’altro per lo spezzino si tratterebbe di un ritorno alla casa madre visto che dal 2011 al 2018 ha militato nelle giovanili aquilotte, con esordio in prima squadra il 5 agosto 2017, a 17 anni, contro la Reggiana (3-0), per poi essere ceduto Andrissi al Genoa, nel 2018, per circa un milione. Resta, infine, di attualità il focus che porta ad Amatucci della Fiorentina, ritenuto dall’area tecnica aquilotta il sostituto ideale di Salvatore Esposito, ammesso e non concesso che arrivi un’offerta soddisfacente dalla A per il centrocampista napoletano.

Fabio Bernardini